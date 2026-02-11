Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları, milli takım hedefiyle önemli bir başarıya imza attı. TÖSSFED 2026 Paralimpik-Virtus Milli Takım Aday Kadro Seçme Yarışları, Sakarya'da büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Yarışlara katılan otizmli özel sporcularımız, milli takıma girebilmek için azim ve kararlılıkla kulaç attı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Şampiyonaya damga vuran isimlerden biri olan Gizem Koyunbakan, üstün performansıyla göz doldurdu. Genç sporcu; 50, 100 ve 200 metre kurbağalama, 50, 100 ve 200 metre sırtüstü, 50 ve 200 metre serbest branşlarında birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Bir diğer başarılı sporcu Muhammed Eyüp Karabacak ise birçok branşta gösterdiği mücadeleci performansla dikkat çekti. Karabacak; 50 metre kurbağalamada 5., 100 metre kurbağalamada 3., 200 metre kurbağalamada 2. olurken, 50 ve 100 metre sırtüstü ile 200 ve 400 metre serbest branşlarında da yarışarak önemli bir deneyim kazandı.

Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcularının elde ettiği bu başarılar, hem kulüp hem de şehir adına büyük gurur yaşattı.