Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Mutlu Kadın, Güçlü Aile Buluşması” sonrası, kadınlara özel aile iftarı gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Mutlu Kadın, Güçlü Aile Buluşması’nda kadınların önemine vurgu yaparak, “Kadın sadece birey değil, aynı zamanda nesilleri yetiştiren bir öğretmendir” dedi.KOCAELİ (İGFA) Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki iftara Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın eşi Prof.Dr.Figen Büyükakın ve annesi Semra Büyükakın ile katılım sağladı.

Ayrıca; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, TV sunucusu-yazar İkbal Gürpınar ve AK Parti İl Genel Sekreteri Sema Arat da buluşmada yer aldı. Kadın kooperatifleri, kadın muhtarlar, kamu kuruluşları, Anne Şehir Merkezi üyeleri, farklı meslek gruplarından kadınlar ve STK’lardan oluşan büyük bir katılım birlik ve beraberlik içinde iftar sofralarında bir araya geldi.

BÜYÜKAKIN’DAN KADINLARA ANLAMLI MESAJ

İftar programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, kadınların toplumsal hayattaki önemine vurgu yaparak, aile yapısının korunması gerektiğini belirtti.

8 MART KUTLAMA GÜNÜ DEĞİL

8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında da birkaç kelam etmek istiyorum. 8 Mart, aslında bir kutlama günü değildir. 8 Mart, hakları için mücadele eden, bir fabrikada çıkan yangında hayatını kaybeden kadın işçilerin anısına ortaya çıkmış bir gündür. Bu yüzden ‘kadınlar gününüz kutlu olsun’ gibi bir temenni yerine, kadın haklarının geliştirilmesi ve kadınların toplumda hak ettiği yeri bulması için çalışmamız gerektiğini hatırlamamız gerekiyor.”

ZULMÜ ASLA UNUTMAYIN, UNUTTURMAYIN

Konuşmasının devamında Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Büyükakın, “Filistin’deki anaların ve çocukların yaşadığı zulmü asla unutmayın, unutturmayın” diyerek duyarlılık çağrısında bulundu. Ayrıca, Ramazan ayı boyunca devam edecek olan ‘İyilik Kılavuzu’ hareketine destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

İYİLİĞİN GÜCÜNÜ KÜÇÜMSEMEYİN

Başkan Büyükakın, iyiliğin yaygınlaşması için bireysel katkının önemine dikkat çekerek, “Kötülerle vakit kaybetmek yerine iyilik yapmaya devam edin. Küçük iyilikler, büyük değişimlerin başlangıcıdır. İyiliğin gücünü asla küçümsemeyin. Her birinizin yapacağı küçük bir iyilik bile bir dalga etkisi yaratabilir. Eğer burada bulunan herkes bir iyilik yaparsa ve bir başkasını da buna teşvik ederse, kısa sürede büyük bir değişim yaratabiliriz. Kocaeli’nde kadınlarımızın bu bilinçle hareket ettiğini görmek beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı. İftar programı, duaların okunması ve Ramazan ayının manevi atmosferi içinde geçen keyifli sohbetlerle son buldu.