KocaeliBüyükşehir Zabıtası, Gebze’deki marketlere yaptığı denetimlerde tarihi geçmiş tavuk, tatlı ve süt ürünleri tespit etti. Toplatılan ürünler imha edildiKOCAELİ (İGFA) - Halkın sağlığını korumak amacıyla marketlere yönelik sıkı denetimlerde bulunan Büyükşehir Zabıtası, kent genelinde vatandaşların bir mağduriyet yaşamaması için yoğun bir mesai harcıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gebze Bölgesi Zabıta Amirliği ekipleri, Gebze’deki marketlere yaptığı denetimlerde tarihi geçmiş ürünler tespit etti. Tutanakla teslim alınan ürünleri imha eden ekipler, yaşanabilecek bir olumsuzluğun önüne geçmiş oldu.

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Büyükşehir Zabıta ekipleri; halk sağlığının korunması, haksız kazancın önlenmesi, genel düzen ve tertibin sağlanması adına gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerini 12 ilçeyi kapsayacak şekilde genişleten ekipler, Gebze bölgesinde de marketleri sürekli kontrol ediyor. Bu bağlamda ekipler, Gebze’de bulunan marketlerde tarihi geçmiş tavuk, tatlı ve süt ürünleri tespit etti. Tutanakla teslim edilen ürünler daha sonra ekiplerin kontrolünde imha edildi.

EN İNCE DETAYINA KADAR İNCELEME

Zabıta ekipleri, market denetimleri kapsamında fahiş fiyat ve kasa-etiket uyumu gibi konularda işletmeleri en ince detayına kadar incelemeyi sürdürecek.