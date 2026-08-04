Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Enerji Ekosistem Buluşması programında çevreci ve sürdürülebilir enerji politikalarını paylaştı. Büyükşehir Belediyesi'nin katkı sunduğu proje sürecinde yenilenebilir enerji dönüşümü ve enerji verimliliği çalışmalarıyla ilgili sunum gerçekleştirildi.

BALIKESİR (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği'nin ortakları arasında yer aldığı yerel enerji dönüşümü ve yenilikçi enerji hizmetlerini destekleyen ECHO (Enerji Toplulukları Mükemmeliyet Merkezleri) Projesi'nin İstanbul'da gerçekleşen Türkiye Enerji Ekosistem Buluşması programına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de katkı sundu.

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı da olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yenilikçi vizyonuyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, temiz enerji dönüşümü ve yerel kalkınmayı hedefleyen ECHO Projesi kapsamındaki programda aktif yer alarak konuyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürü Ali Coroz'un yaptığı sunumda, belediyenin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri anlatıldı.

TEMİZ ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ ELE ALINDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sunumunda enerji topluluklarının yaygınlaştırılması, bölgesel düzeyde kurulacak Mükemmeliyet Merkezleri ve enerji yoksulluğu ile mücadelede yerel yönetimlerin üstleneceği kritik rol vurgulandı.

Akademi, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayan bütüncül bir yaklaşımla ECHO Projesi, enerji topluluklarının değer zinciri boyunca güçlendirilmesini amaçlıyor.

Proje bünyesinde gerçekleştirilen sunumda, enerji yoksulluğunu ele alan, halkın katılımını teşvik eden ve farklı yerel bağlamlarda çoğaltılabilir modeller sunan pilot uygulamaların önemi üzerinde duruldu.