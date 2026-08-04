Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve geldiği 2019 yılından bu yana kente sayısız park ve yeşil alan kazandırılırken bu kapsamda ilçelere 208 adet çocuk oyun grubu kuruldu. Yapılan bu çalışma ailelerin beğenisini kazanırken çocukların da yüzünü güldürdü.

ORDU (İGFA) - Hayata geçirilen yatırımlarda çocukları da unutmayan Büyükşehir Belediyesi, park çalışmalarına ağırlık veriyor. Yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, ilçelere 208 adet yeni çocuk oyun grubu kurarak çocuklara yeni eğlenceli ve güzel zaman geçirecekleri alanlar oluşturdu.

19 İLÇEYE YENİ ÇOCUK PARKLARI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yürüttüğü bu çalışmalar doğrultusunda şu ana kadar Altınordu'ya 30, Aybastı'ya 15, Akkuş'a 6, Çatalpınar'a 6, Ünye'ye 19, Çamaş'a 6, Fatsa'ya 23, Gölköy'e 6, Gülyalı'ya 6, Gürgentepe'ye 8, İkizce'ye 6, Çaybaşı'na 8, Kabadüz'e 4, Kabataş'a 6, Kumru'ya 10, Korgan'a 18, Mesudiye'ye 14, Perşembe'ye 13 ve Ulubey'e 4 adet olmak üzere toplam 208 adet çocuk oyun grubu kurulumu gerçekleştirdi.

Yeni parklarla çocukların yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, mevcut parklarında bakım onarımlarını periyodik olarak sürdürüyor.