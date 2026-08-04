Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, belediye bünyesinde görev yapan yaklaşık 4 bin işçinin maaşına Temmuz ayı itibarıyla yüzde 20,76 oranında zam yapıldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yaklaşık 1,5 yıl önce imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda, Temmuz ayı itibarıyla işçi maaşlarına yüzde 20,76 oranında ücret artışı uygulandı.

Zamdan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) ile belediyeye bağlı şirketlerde görev yapan yaklaşık 4 bin işçi yararlanacak.

ALIN TERİNİN KARŞILIĞI

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, belediye çalışanlarının kentin dört bir yanında gece gündüz büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek, 'Mesai arkadaşlarımızın haklarını korumayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Toplu İş Sözleşmemiz kapsamında Temmuz ayı itibarıyla çalışanlarımızın maaşlarına yüzde 20,76 oranında artış yansıtılmıştır. Amacımız, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek ve alın terinin karşılığını zamanında vermektir. Belediyemizin mali disiplinini korurken çalışanlarımızın refahını da gözetmeye devam edeceğiz' dedi.

ÇELİK'TEN BAŞKAN GENÇ'E TEŞEKKÜR

Başkan Genç'i ziyaret eden Hizmet-İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı Şevket Çelik ise sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanmasından dolayı teşekkür etti. Sendika ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasındaki mevcut toplu iş sözleşmesi 2027 yılının başında yenilenecek.