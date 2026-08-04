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Katılımcılar, yapay zekâ destekli dönüşümün iletişim alanına etkileri, geleceğin mesleklerinde öne çıkacak beceriler ve kariyer planlamasında iletişimin rolüne ilişkin kapsamlı bilgiler edinirken, soru-cevap bölümünde de merak ettikleri konuları uzmanına yöneltme fırsatı buldu.

İnteraktif olarak gerçekleştirilen söyleşide; iletişim mesleklerinin dönüşümü, dijital okuryazarlık, etkili iletişim, yapay zekâ çağında iletişim ve dijital dünyanın ortaya çıkardığı yeni iletişim rolleri ele alındı.

Yapay zekânın iş dünyasını ve meslekleri hızla dönüştürdüğünü dile getirerek, insanı insana bağlayan en temel unsurun iletişim olduğuna dikkat çeken Başaran, güçlü iletişim becerilerinin geleceğin çalışma hayatında da önemini koruyacağını ifade etti.

SMART-B'de düzenlenen programda, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi'nden Arş. Gör. Dr. Meltem Başaran, 'Değişen Meslekler, Değişmeyen Beceriler: Geleceğin İletişimcisi Olmak' başlıklı söyleşide katılımcılarla bir araya geldi.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi'nin girişimcilik, teknoloji ve kişisel gelişim odaklı etkinlik serisi SMART TALKS kapsamında, iletişim alanının geleceğine ışık tutan bir söyleşi gerçekleşti.

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, SMART TALKS etkinlikleriyle teknoloji, girişimcilik, bilim ve kişisel gelişim alanlarında uzman isimleri vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

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