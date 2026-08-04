İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir Kültür AŞ tarafından Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Açık Hava Tiyatrosu'nda yürütülen yenileme çalışması tamamlandı. Kentin önemli kültür sanat merkezleri arasında yer alan tesiste koltuklar yenilendi, alan daha yeşil bir görünüme kavuşturuldu.

İZMİR (İGFA) - Kültür sanat kenti İzmir'de etkinliklerin daha nitelikli mekânlarda gerçekleştirilebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Açık Hava Tiyatrosu'nda yenileme çalışması yaptı. İzmir Kültür AŞ ve Fen İşleri Dairesi ekiplerince yürütülen bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında alanın teknik altyapısı güçlendirilirken, ziyaretçilerin konforunu artıracak düzenlemeler de tamamlandı.

Yenileme çalışmaları kapsamında açık hava tiyatrosundaki 5 bin 200 koltuğun tamamı yenilendi. Boya ve badana uygulamalarıyla alanın genel görünümü tazelenirken, sahne çatı sisteminde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Çevre düzenlemeleri kapsamında sahnenin etrafında bulunan yeşil alanda ağaçlandırma çalışmaları yapılarak ağaç sayısı artırıldı.

Reklam giydirme uygulamalarıyla alanın görsel bütünlüğü güçlendirilirken, kurumsal tanıtım çalışmaları da desteklendi. Bu sezon ilk kez oluşturulan yeme-içme alanları ile satış noktaları da ziyaretçilerin kullanımına sunuldu. Kantin alanında gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarıyla etkinlik deneyiminin daha konforlu hale getirilmesi hedeflendi. İzmir Kent Kitaplığı Yayınları da alanda kültür ve sanat atmosferini zenginleştirecek şekilde ziyaretçilerle buluşturuldu. Yenilenen fiziki koşullarıyla faaliyetini sürdüren Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Açık Hava Tiyatrosu, yaz boyunca konserler ve kültürel etkinliklerle binlerce sanatseveri ağırlamaya devam edecek.