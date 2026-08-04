Konya Büyükşehir Belediyesi, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da bisiklet kültürünü yaygınlaştırmaya ve vatandaşları farklı etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

KONYA(İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bisiklet şehri Konya'da 6-9 Ağustos tarihleri arasında Kalehan Ecdat Bahçesi'nde Bisiklet Festivali düzenleyeceklerini açıkladı.

Festivalde her yaştan vatandaşın birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerle keyifli vakit geçirebileceğini aktaran Başkan Altay, 'Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'mız, 6-9 Ağustos'ta Bisiklet Festivali coşkusuna ev sahipliği yapacak.

Çocuklarımız için hazırlanan atölyeler, bisiklet deneyim alanları, akrobasi gösterileri, su ekranı ve drone şovlarıyla her yaştan hemşehrimizin keyifle vakit geçireceği bir festival hazırladık.

Ecdat Bahçesi'nde gerçekleştirediğimiz bu güzel heyecana tüm hemşehrileri davet ediyorum' dedi.

BİSİKLET FESTİVALİ'NDE RENKLİ ETKİNLİKLER

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Bisiklet Festivali'nde; çocuklara yönelik atölyeler, bisiklet deneyim alanları, sahne ve parkur etkinlikleri, dijital deneyim alanları, akrobasi gösterileri, bisiklet enstalasyonları ve sosyal sorumluluk alanları yer alacak.

Dört gün boyunca 16.00 - 23.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak festival kapsamında 15 dijital atölye, 35 farklı atölye etkinliği ve 17 farklı konseptte bisiklet enstalasyonu ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Drone gösterileri, su perdesi video mapping uygulaması ve bisiklet video mapping gösterileri de festival coşkusuna renk katacak.