Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve TOSFED iş birliğiyle düzenlenen “Engelsiz Ralli” etkinliğinde özel bireyler yarış pistinde sürüş deneyimi yaşadı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğiyle Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen “Engelsiz Ralli, Şampiyon Engel Tanımaz” etkinliği, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireylere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

SİMÜLASYONLA GERÇEKÇİ YARIŞ HEYECANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli bireyleri “Engelsiz Ralli, Şampiyon Engel Tanımaz” etkinliğinde ağırladı. Sporun birleştirici gücüyle engellerin aşıldığı bu anlamlı organizasyon, çocuklar ve gençler için simülasyon destekli yarış deneyimi ile eğitici atölyelerin yer aldığı dopdolu bir gün sundu. Katılımcılar, profesyonel yarış simülatörlerinde gerçekçi bir sürüş deneyimi yaşayarak, hem keyifli anlar geçirdi hem de motor sporları hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

UNUTULMAZ KO-PİLOTLUK VE ADRENALİN DOLU ANLAR

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören 112 öğrenci ve aileleri, profesyonel pilotların yanında ko-pilot olarak yarış arabalarında unutulmaz anlar yaşadı. Ayrıca pist alanında kurulan yarış arabası simülasyonunda direksiyon başına geçen katılımcılar, hız ve adrenalin dolu deneyimler yaşadı. Etkinlik boyunca yarış arabalarıyla fotoğraf çektirildi ve gün sonunda yapılan ikramlarla gün, keyifli ve sıcak anlarla tamamlandı.

EĞLENCE VE EĞİTİM BİR ARADA

Ayrıca etkinlik alanında kurulan atölyelerde, çocuklar ve gençler bilimsel deneyler yaparak eğitici vakit geçirdi. DJ performansları ve bilim gösterileriyle renklendirilen program, katılımcıların sosyal etkileşimlerini artırdı, dayanışma ve paylaşma duygusunu pekiştirdi. Engelli bireyler, sadece seyirci değil, etkinliğin aktif parçası olarak kendilerini ifade etme ve yeteneklerini ortaya koyma şansı buldu.

MOTİVASYON KAYNAĞI OLDU

Bu anlamlı gün, katılımcılar için hem fiziksel hem de ruhsal açıdan güçlü bir motivasyon kaynağı oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu tür etkinliklerle sporun engelleri kaldırma ve insanları bir araya getirme gücünü bir kez daha kanıtladı. “Engelsiz Ralli, Şampiyon Engel Tanımaz” etkinliği, engelleri kaldırarak, özel gereksinimli bireylerin hayata daha güçlü bağlanması adına önemli bir adım oldu.

“ENGELLERİ AŞMAK, BİRLİKTE BAŞARMAK DEMEK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba etkinlikte yaptığı konuşmada, “Körfez Yarış Pisti’nde engelleri aşmanın, birlikte hareket etmenin önemini bir kez daha gördük. Sporun gücüyle herkesin hayatına dokunabilir, onları destekleyebiliriz. Kocaeli olarak bu tür projelerle özel bireylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TOPLUMUN HER BİREYİ DEĞERLİ

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin ise, “Engelleri kaldırmak sadece bireylerin değil, toplumun ortak sorumluluğudur. Bu etkinlik, özel gereksinimli kardeşlerimizin özgüvenini artırırken, sosyal yaşamlarını zenginleştiriyor. Kocaeli’de eşit fırsatlar yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.