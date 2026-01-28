Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin dijital dünyada daha güçlü ve bağımsız bireyler olarak yer alabilmesi için önemli bir adım daha attı. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde açılan bilgisayar eğitimi ile Goncalı bireyler teknolojiyi daha etkin kullanma imkânıyla tanışıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde sunduğu eğitimlerle kentte yaşayan bireylerin hayatına özel ve doğrudan dokunduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Açılan bilgisayar kullanımı atölyesi kapsamında Goncalı bireyler; temel bilgisayar kullanımı, ofis programları, kodlama, dijital okuryazarlık alanlarında eğitimler alacak. Dersler, alanında uzman ve sorumlu bilgisayar öğretmeni tarafından yürütülüyor.

ÖĞRETMENLERDEN BİREBİR ÖZEL İLGİ

'İstihdamda Ben de Varım' çatısı altında açılan eğitimde öğrenciler, öğretmenleriyle birebir iletişim halinde derslerini alıyor. Bu yöntem sayesinde bireyler, doğru ve bilinçli bilgisayar kullanımı konusunda hem kendilerini geliştiriyor hem de öğrenme sürecine daha aktif katılım sağlıyor. Ayrıca doğru bilgisayar kullanımı konusunda kendini geliştiren özel gereksinimli bireyler iş hayatında da bir adım önde olacak.

DİJİTAL ALANDA DAHA BAĞIMSIZ BİREYLER

Bilgisayar kursuyla katılımcıların günlük yaşamlarında, eğitim süreçlerinde ve istihdam yolculuklarında dijital alanda daha bağımsız bireyler olmaları hedefleniyor. Program aynı zamanda engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırarak, dijital dünyada fırsat eşitliği oluşturmayı da amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi, Gonca'da attığı bu adımla engelsiz bir gelecek için özel gereksinimli bireylerin teknolojiden en doğru şekilde faydalanmasını sağlıyor.

GONCA'YA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Gonca'nın eğitimlerinden yararlanmak oldukça kolay. Kocaeli'de ikamet eden ve kamu hastanelerinden alınmış özel gereksinim raporu bulunan bireyler ve risk grubundaki bireyler buraya başvurabilir. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 153 Çağrı Merkezi, Engelsiz Diyalog Ofisi, çevrimiçi başvuru formu üzerinden ya da merkeze şahsen gelerek başvuru yapabilir. Kayıt olacak öğrencinin merkez hizmetlerinden yararlanması için kamu hastanelerinden alınmış sağlık raporu bulunması gerekiyor. Raporlanma süreci henüz tamamlanmayan öğrencilerse merkez hizmetlerinden misafir öğrenci olarak kısıtlı süre ile yararlanabiliyor.