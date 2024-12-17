Kocaeli'de farkındalık, sevgi ve dayanışma ile herkes için eşit bir dünyanın mümkün olabileceğinin vurgulandığı “6 Üstü +1 Aşk: Horon Oynamayan Kalmasın” projesi kapsamında özel bireyler horon oynadıKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında desteklenen, Kocaeli Üniversitesi’nin de danışmanlık hizmeti verdiği “6 Üstü +1 Aşk: Horon Oynamayan Kalmasın” etkinliğinin final gösterimi gerçekleştirildi.

Kocaeli Trabzonlular Derneği ile Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği bu anlamlı etkinlikte, Karadeniz bölgesinin halk oyunu olan horon, özel bireylerin hazırladığı figürlerle sahnelendi. Özel bireylerin performansı ve enerjisi izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. “6 Üstü +1 Aşk: Horon Oynamayan Kalmasın” projesi kültürel köprüler kurarken, özel bireylerin toplumda eşit haklara sahip olması gerektiğine dikkat çekti.

YOĞUN KATILIM OLDU

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “6 Üstü +1 Aşk: Horon Oynamayan Kalmasın” etkinliğine Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, Trabzonlular Derneği Başkanı İbrahim İbrahimoğlu, İMO Başkanı Ali Akgün, STK temsilcileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı İbrahim İbrahimoğlu, “6 Üstü +1 Aşk: Horon Oynamayan Kalmasın” adlı projede, özel çocuklara yer vererek farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Dünya Kromozom Kardeşliği Dernek Başkanı Neriman Akbulut ise “Özel bireyler toplumuzun parçası olarak farkındalıkların bizi birleştiren bir köprü olduğunu anlatıyor. Ailelerimize teşekkür ederim. Sabrınız, sevginiz ve azminiz ile çocuklarınızın yanında oldunuz. Birlikte güzel günlerde buluşmak istiyorum” şeklinde konuştu.