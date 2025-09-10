Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmesi amacıyla yılın 12 ayı sivrisinek ve karasineklere karşı kesintisiz mücadele yürütüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı etkileyen unsurlarla mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Larva döneminden ergin hale kadar olan süreçte, sineklerin yaşam döngüsü dikkate alınarak kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Kış aylarında mücadele larva evresine odaklanarak yürütülüyor. Bu dönemde sivrisineklerin üreme alanı olan yağmur suyu kanalları, fosseptikler, bodrum kat suları, menfezler ve göletler düzenli olarak kontrol ediliyor. Larva döneminde yapılan bu erken müdahaleler, sivrisineklerin yazın çoğalmasını büyük ölçüde engelliyor.

İLKBAHAR VE YAZ AYLARINDA YOĞUN İLAÇLAMA

Havaların sıcak olduğu bu günlerde ergin sivrisinek ve karasinek popülasyonuna karşı yoğun ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Çöp konteynerleri, gübrelikler, dere kenarları ve su birikintileri gibi riskli alanlarda etkili ilaçlama yapılıyor. Aynı zamanda sineklerin üreme alanları kurutularak, sorun daha oluşmadan önleniyor.

SONBAHARDA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Sonbaharda da mücadele hız kesmeden devam ediyor. Vektörlerin kışa hazırlık süreci dikkate alınarak, hem larva hem de ergin sineklere yönelik ilaçlama ve kontroller kesintisiz sürdürülüyor. Böylece sivrisineklerin gelecek sezonda artışı engellenmiş oluyor.

ÜREME NOKTALARI TEK TEK TESPİT EDİLİYOR

Veteriner Hizmetleri ekipleri, mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak, vatandaşların çoğu zaman fark edemediği üreme noktalarını titizlikle belirliyor. Bu kapsamda çatılardaki oluklar, süs havuzları, bodrum suları, variller gibi alanlar düzenli olarak kontrol altında tutuluyor.

ÇEVREYE DUYARLI İLAÇLARLA ETKİN ÇÖZÜM

Kullanılan ilaçlar, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) onaylı ve çevreye zarar vermeyen biyolojik ve kimyasal maddelerden oluşuyor. Hem insan sağlığına hem de doğaya zarar vermeyen bu ilaçlar sayesinde, etkili bir mücadele yürütülüyor.

YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR, ŞİKÂYETLER AZALIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sistemli ve kesintisiz mücadelesi vatandaşların yaşam kalitesi artırıyor. Yaz aylarında büyük sorunlara yol açan sinek kaynaklı rahatsızlıklar minimum seviyeye indiriliyor. Böylece Kocaelililer, dört mevsim boyunca sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürebiliyor.