Ordu Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve yerel üreticiyi teşvik etmek amacıyla bu yıl ilk kez brokoli, karnabahar ve beyaz baş lahana fideleri üretip dağıtıma başladı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi bu yıl ilk defa üretimini yaptığı 200 bin adet brokoli, karnabahar ve beyaz baş lahana fidesinin dağıtımına başlarken vatandaşlarda dağıtım noktalarında fidelerini almaya başladı.

Birçoğu ilk kez bu tür fideleri deneyecek olan vatandaşlar geçmişten bugüne yapılan yazlık ve kışlık fide dağıtımlarını da çok beğendiklerini belirtti.Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde ilin tarımına destek sağlamak amacıyla kurulan Fide Üretim Tesisi’nde üretim hiç durmuyor.

Önceki yıllarda üretilen marul, domates, hıyar, biber ve patlıcan gibi yazlık ve kışlık sebze fideleri ile üreticilerin beğenisini ve takdirini kazanan Büyükşehir Belediyesinin seralarında şimdi ise kış hazırlığı yapılıyor. Bu kapsamda önceki yıllardan farklı olarak üretim desenini genişleten Büyükşehir Belediyesi bu kez ise brokoli, karnabahar ve beyaz baş lahana olmak üzere kışlık sebze fidelerinin üretilmesi için çalışma başlattı. Fide Üretim Tesisi’nde ekilen tohumlar yetişerek 200 bin adet fideye ulaştı.

BİRÇOK ÜRETİCİ İLK KEZ DENEYECEK

Büyükşehir Belediyesi kış sezonu için tohumdan üretilen 200 bin kışlık sebzelerden olan brokoli, karnabahar ve beyaz baş lahana fidesini de 1 TL katkı payı ile üreticilerle buluşturuyor. Stantların kurulması ile fide dağıtım noktalarına gelen vatandaşlar, fidelerini almaya başladı.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesinin kendi seralarında ürettiği fidelerden alan vatandaşlar, duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Uygulamadan dolayı çok memnun kaldıklarını aktaran vatandaşlar, kendi sebzelerini kendileri üretmek amacıyla fide dağıtımlarını çok beğendiklerini belirttiler. Büyükşehir Belediyesinin tarım çalışmalarına da değinen vatandaşlar, tüm bu destekleri dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.