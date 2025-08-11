Körfezray Metrosu’nun tünel çalışmalarına başlayacak olan dev köstebekler, 24 saat ara vermeden sessiz ve derinden çalışacak. Yer altında yapılan kazma işlemi yüzeyde hissedilmeyecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli ulaşımının geleceği olarak görülen Körfezray Metrosu’nun yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde yürütülen projenin en önemli aşaması önümüzdeki günlerde başlayacak.

Metroda yer altı tünellerini açacak olan Tünel Açma Makinesi (Tunnel Boring Maching) TBM’den ikisi, geçtiğimiz günlerde Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’na getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da köstebeklerin montajını yerinde inceleyip, bilgi almıştı. TBM’lerin, 25 Ağustos’ta tünel çalışmalarına başlaması planlanıyor. Kamuoyunun dev köstebekler olarak bildiği TBM’ler, ilk etapta İzmit Doğu İstasyonu istikametinde tünel açma çalışmalarına başlayacak.

24 SAAT BOYUNCA KAZACAK

TBM’lerin her biri 100 metre uzunluğunda. Toplam ağırlığı 670 ton, genişliği ise 7 metre civarında. Böylesine devasa makinelerin, çalışırken ne kadar ses çıkaracağı merak konusuydu. TBM’ler, çok düşük seslerde yerin altını delen makineler olarak biliniyor. 24 saat boyunca durmaksızın çalışma kapasitesine sahip TBM’ler, birçok noktada 20-25 metre derinlikte kazı yapacak. Bazı noktalarda ise derinlik 70 metreye kadar inebilecek. Bu nedenle yüzeyde ses duyulmayacak.