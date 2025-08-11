Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Çamönü Köyü’nde bir vatandaşın dikkati, olası bir orman yangınını önledi. Sigara izmaritinin saman kalıntılarında başlattığı yangını fark eden bir vatandaşın ihbarıyla harekete geçen köy muhtarı Ercan Saka, su tankeriyle müdahale ederek kıvılcımların çam ormanına sıçramasını engelledi.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Yenişehir’in Çamönü Köyü’nde, çam ormanına 1 metre mesafede saman kalıntıları arasında için için yanan bir sigara izmariti, duyarlı bir vatandaşın dikkati sayesinde büyük bir felaketi önledi.

Vatandaş, aracıyla geçerken dumanları fark ederek izmariti söndürdü ve durumu Çamönü Köyü Muhtarı Ercan Saka’ya bildirdi.

Olay yerine su tankeriyle giden Muhtar Saka, söndürüldüğü sanılan bölgenin yeniden duman çıkarmaya başladığını gördü. Hızlı müdahaleyle kıvılcımlar kontrol altına alınarak çam ormanına sıçraması engellendi.

MUHTAR SAKA’DAN SERT UYARI: “DOĞADA SİGARA İÇMEYİN!”

Aşırı sıcakların yangın riskini artırdığını vurgulayan Muhtar Ercan Saka, “Bir vatandaşın ihbarıyla olay yerine ulaştık. Su tankeriyle kıvılcımların ormana sıçramasını önledik. Ancak sorumsuzca atılan sigara izmaritleri bu felakete neden oluyor. Doğada sigara içmeyin, izmariti söndürseniz bile atmayın. En iyisi hiç sigara içmemek,” diyerek tepki gösterdi.

KÖYDE ATEŞ YAKMAK YASAK

Saka, köyde yangın riskine karşı sıkı önlemler aldıklarını belirterek, “Ev bahçelerinde ekmek fırını, piknik veya mangal yakmak ikinci bir emre kadar yasak. Köy sakinlerimiz bu yasağa tam uyum sağlıyor.” dedi. Çamönü Köyü’nde alınan bu önlemler, doğayı ve ormanları koruma konusundaki kararlılığı ortaya koyuyor.