Kocaeli'de 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Öğrenciler yeni eğitim yılına heyecanla başlarken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de kent genelindeki okul çevrelerinde görev yaparak, öğrencilerin güvenli ulaşımına ve okul önlerindeki düzenin sağlanmasına destek oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Uzun yaz tatilinin ardından öğrenciler yeniden ders başı yaptı. Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde sabahın erken saatlerinden itibaren okul yollarında hareketlilik yaşandı. Öğrenciler okullarına kavuşmanın heyecanını yaşarken, veliler de çocuklarını yalnız bırakmadı. Okul çevrelerinde oluşan yoğunluk nedeniyle güvenliğin sağlanması amacıyla ekipler tarafından çeşitli tedbirler alındı. Öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için okul önlerinde görev yapan Büyükşehir zabıta ekipleri, gün boyunca çalışmalarını sürdürdü.

ZABITA EKİPLERİ OKUL ÖNLERİNDE MESAİDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, eğitim öğretim yılının ilk gününde kent genelindeki okul çevrelerinde görev yaptı. Sabah saatlerinden itibaren görev noktalarında bulunan ekipler, öğrencilerin ve velilerin güvenliğini gözetirken okul çevrelerindeki hareketliliği de yakından takip etti. Okul giriş ve çıkışlarında oluşan yaya ve araç yoğunluğunun düzenli şekilde ilerlemesine katkı sağlayan ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda öğrenci ve velilere yardımcı oldu.

GÜVENLİK VE DÜZEN ÖN PLANDA

Eğitim öğretim yılının ilk gününde artan öğrenci ve veli hareketliliğiyle birlikte okul çevrelerinde araç trafiğinde de yoğunluk yaşandı. Zabıta ekipleri, öğrencilerin güvenli geçişlerine öncelik vererek okul çevrelerinde düzenin korunması için çalışmalarını sürdürdü. Zabıta ekiplerinin okul önlerinde görev yapması, özellikle küçük yaştaki öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmasına katkı sağladı. Ekiplerin sahadaki varlığı, velilerin de eğitim öğretim yılının ilk gününü daha huzurlu ve rahat geçirmesine destek oldu.

ÖĞRENCİLER YENİ EĞİTİM YILINA BAŞLADI

Kocaeli genelinde okulların açılmasıyla birlikte kentte yeniden eğitim hareketliliği başladı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren okul çevrelerinde yaşanan yoğunluk, ilk günün hareketli görüntülerini oluşturdu. Öğrenciler derslerine girerken, öğretmenler yeni eğitim yılı için sınıflarında öğrencilerini karşıladı. Veliler ise çocuklarını okula bırakmanın heyecanını yaşadı.

ZABITA EKİPLERİ GÜN BOYUNCA SAHADA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, eğitim öğretim yılının ilk gününde okul çevrelerindeki görevlerini sürdürdü. Öğrencilerin güvenliğinin sağlanması, yaya ve araç hareketliliğinin düzenli şekilde ilerlemesi ve okul çevrelerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi. Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde görev yapan ekipler, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmasına destek olurken, okul çevrelerinde düzenin korunmasına da katkı sundu.