Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde çocukların okul heyecanına ortak oldu. 'Okuluma İlk Adım' etkinlikleri kapsamında Sekapark Uçurtma Tepesi'nde buluşan minikler, birbirinden renkli atölyelerde okul malzemelerini kendi elleriyle tasarlayarak hem eğlendi hem de yeni eğitim dönemine keyifle hazırlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sunan çalışmalarına yeni eğitim öğretim döneminde de devam ediyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'Okuluma İlk Adım' etkinlikleri, çocukların okul hayatına uyum süreçlerini desteklemek ve okula yönelik olumlu duygular kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. İlki Gebze Millet Bahçesi içerisinde yer alan Lokomotif Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen etkinliklerin ikinci durağı Sekapark Uçurtma Tepesi oldu. Sekapark'ta düzenlenen etkinlikte çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.

OKUL MALZEMELERİNİ KENDİLERİ TASARLADI

Okul heyecanını eğlenceyle buluşturan etkinlikte çocuklar, günlük okul hayatlarında kullanacakları malzemelere kendi dokunuşlarını kattı. 'Çantam Benim', 'Suluğumu Tasarlıyorum', 'Benim Kalemim', 'Çantamın Maskotu', 'Kitabımın İzi', 'Defterimi Tasarlıyorum', 'Kalem Kutum' ve 'Beslenme Kutusu Süsleme' atölyelerinde minikler hayal güçlerini kullanarak birbirinden renkli ürünler ortaya çıkardı. Kendi okul eşyalarını tasarlayan çocuklar, yeni eğitim dönemine heyecanlı bir başlangıç yaptı.

Etkinliklerde çocukların okuma-yazmaya hazırlık süreçleri de unutulmadı. 'Benim İsmim' çalışmasıyla miniklerin kendi isimlerini tanımaları ve yazıya yönelik farkındalık kazanmaları desteklendi. 'Harf Harf Ben' atölyesinde ise çocuklar isimlerinde yer alan harfleri keşfederek harflerle eğlenceli bir şekilde tanıştı.

SEKAPARK'TA EĞLENCE DOLU SAATLER

Atölyelerin yanı sıra etkinlik alanında kurulan oyun grupları çocukların neşesine neşe kattı. 'Somuncuklar' ve 'Ali Baba'nın Çiftliği' tematik oyun gruplarında doyasıya eğlenen minikler, 'Rafadan Tayfa Kapadokya' sineması ile de keyifli vakit geçirdi. Selfie ve golf oyun alanları da gün boyunca çocukların ilgi gösterdiği etkinlikler arasında yer aldı.

'Okuluma İlk Adım' etkinlikleriyle çocukların becerilerinin desteklenmesi, hayal güçlerinin geliştirilmesi, harf ve isim farkındalıklarının artırılması amaçlandı. Kendi ürünlerini tasarlayan çocukların özgüven kazanmalarına katkı sunulurken, okul malzemelerine yönelik aidiyet duygularının güçlendirilmesi ve okula uyum süreçlerinin kolaylaştırılması hedeflendi. Büyükşehir, çocukların okul yolculuğunun ilk adımlarında da yanında olarak minikleri eğlenceli ve öğretici etkinliklerle destekledi.