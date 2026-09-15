Mardin ve Midyat'ta tarihi kilise ve manastırların Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınması için kritik değerlendirme toplantısı yapıldı.

MARDİN (İGFA) - Mardin'in köklü tarihini ve zengin kültürel mirasını dünya sahnesine çıkarmaya yönelik çalışmalara dev bir adım daha eklendi. Turabdin bölgesindeki tarihi kilise ve manastırların UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi amacıyla kritik bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Stratejik zirve; AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) heyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri ve 2021 yılından bu yana sürecin öncülüğünü üstlenen Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in katılımıyla düzenlendi. Toplantının ana gündem maddesini, Turabdin bölgesindeki kilise ve manastırların kalıcı listeye alınması sürecinde yürütülen saha çalışmaları ve hazırlık evreleri oluşturdu. Kadim kentin eşsiz mimarisinin ve kültür mirasının uluslararası alanda tescillenmesi için atılacak yeni adımlar detaylıca planlandı.

'KÜLTÜREL MİRASIMIZI YARINLARA AKTARACAĞIZ'

Mardin'in tarihi dokusunu koruma kararlılığını vurgulayan AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, kentin potansiyelini en üst düzeyde temsil etmek için tüm kurumlarla tam bir iş birliği içinde olduklarını ifade etti. Uncu, kadim kentin birikimini geleceğe aktarma misyonunu kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. UNESCO Kalıcı Listesi yolunda gerçekleşen buluşma, hem bölge turizminin canlanması hem de tarihi mirasa verilen değer açısından önemli bir dönüm noktası oldu.