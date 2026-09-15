Kayseri Talas Belediyesi'nin Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi, 250 bininci ziyaretçisini ağırlayarak önemli bir başarıya imza attı.

KAYSERİ (İGFA) - Müzenin 250 bininci konuğu, Erciyes Üniversitesi öğrencisi Elif Nur Çalışkan oldu. Çalışkan'a bu anlamlı ziyaretin hatırası olarak Erdal Kabatepe'nin kaleme aldığı '33. Alay' kitabı hediye edildi.

6 BİN 400 ESERLE TARİHE YOLCULUK

9 Ocak 2024'te Osmanlı Kültür Sokağı'nda ziyarete açılan müze, kısa sürede Kayseri Talas'ın önemli kültür ve tarih duraklarından biri haline geldi. Çanakkale Savaşı'ndan başlayarak Millî Mücadele ve Cumhuriyet'e uzanan süreci anlatan müzede, aralarında Çanakkale Savaşı'nda kullanılmış gerçek objelerin de bulunduğu 6 bin 400 eser sergileniyor.

Müze, ziyaretçilerine yalnızca tarihî eserleri görme imkânı sunmakla kalmıyor; dönemin şartlarını, fedakârlıklarını ve mücadele ruhunu eserler üzerinden hissettiren bir tarih yolculuğu yaşatıyor. Özellikle gençlerin ilgisi, geçmişin yeni nesillere aktarılması açısından müzenin taşıdığı önemi artırıyor.

250 BİNİNCİ ZİYARETÇİ GENÇ BİR ÜNİVERSİTELİ

Müzenin 250 bininci ziyaretçisinin Erciyes Üniversitesi öğrencisi Elif Nur Çalışkan olması da ayrı bir anlam taşıdı. Çalışkan'a hediye edilen '33. Alay' kitabı, Çanakkale ruhunun genç kuşaklara aktarılmasına yönelik anlamlı bir hatıra oldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kültür ve tarih alanındaki çalışmalarının önemli duraklarından biri olan müze, ulaştığı 250 bin ziyaretçi sayısıyla ilçenin kültür turizmindeki iddiasını da güçlendirdi.

YALÇIN'IN TARİH VE KÜLTÜR VİZYONUNUN ESERİ

Başkan Mustafa Yalçın'ın Talas'ın tarihî kimliğini koruyarak gelecek kuşaklara aktarma anlayışının somut örneklerinden biri olan Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi, çeyrek milyona ulaşan ziyaretçiyle bu alandaki ilginin boyutunu ortaya koydu.

PAZARTESİ HARİÇ AÇIK

Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi, pazartesi hariç haftanın diğer günleri ücretsiz olarak ziyaretçilere kapılarını açarken, zengin koleksiyonu ve milli ruhu yaşatan atmosferiyle Talas'ın kültür hayatına değer katmayı sürdürüyor.