Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanması için Sanat Melikgazi'de açtığı özel yetenek sınavlarına hazırlık kursuna katılan genç yetenekler istediği üniversiteyi kazandı.

KAYSERİ (İGFA) - Eğitime, sanata, kültüre ve gençlerin gelişimine önem veren bir belediye olduklarını hatırlatan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için gayretle çalışıyoruz. 2 ay boyunca Sanat Melikgazi bünyesinde düzenlemiş olduğumuz Özel Yetenek Sınavlarına hazırlık kursumuz birçok öğrencimizin hayallerine kavuşmasına vesile oldu. Kayseri, Konya, Sivas, Eskişehir, Niğde üniversitelerinde istedikleri bölümlere derece yaparak yerleştiler.

Hayalindeki okulu kazanmak isteyen öğrencilerimiz profesyonel eğitmenler eşliğinde burada ustalaşma yolunda ilerlediler. Başarıya giden yol Sanat Melikgazi'mizden geçti. Gençlerimizin bu başarılarından dolayı gururlandık ve çok mutlu olduk. Kendilerini kursumuza gelerek geliştiren öğrencilerimizi tebrik ediyor, eğitim hayatları boyunca da başarılar diliyorum. Kursumuzda öğrencilerimize emek veren eğitmenlerimize de emekleri için çok teşekkür ederim. Gençlerimizi eğitim ve sanat yolculuklarında desteklemeye devam edeceğiz.' dedi.