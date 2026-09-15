Kütahya Belediyesi tarafından hayata geçirilen lokanta, uygun fiyatlı ve dengeli yemeği vatandaşlarla buluşturacak.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Zafertepe Kent Lokantası, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çamlıbahçe Kent Lokantası ve 30 Ağustos Kent Lokantası'nın ardından açılan Zafertepe Kent Lokantası ile uygun fiyatlı, kaliteli ve dengeli yemeğe erişim hizmeti kentin yeni bir noktasına daha taşınmış oldu. Lokantanın, bir öğünde yaklaşık 300 vatandaşa hizmet vermesi planlanıyor.

DÖRT ÇEŞİT YEMEK SUNULACAK

Kent Lokantası'nda vatandaşlara bir öğünde dört çeşit yemek, bir roll ekmek ve bir bardak su sunulacak. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, lokantanın muhtarlık ve pazar yerine yakın konumu ile okullar bölgesinde yer alması nedeniyle özellikle öğrenciler için önemli bir alternatif olacağını söyledi. Gençlerin sağlıklı ve dengeli sıcak yemeğe uygun fiyatlarla ulaşabilmesinin önemine dikkat çeken Kahveci, bunun ailelerin ekonomik yükünü de hafifleteceğini ifade etti.

Kent Lokantalarının şehirdeki dayanışma kültürünü güçlendirdiğini vurgulayan Kahveci, askıda yemek uygulamasının Zafertepe Kent Lokantası'nda da devam edeceğini belirtti. Her hemşehrinin belediyesini yanında hissetmesini istediklerini söyleyen Kahveci, kent lokantalarının bu anlayışın bir parçası olarak büyütüldüğünü dile getirdi.

Açılışta emeği geçenlere teşekkür eden Kahveci, Zafertepe Kent Lokantası'nın şehir ve vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.

Kurdele kesimi, dua edilmesi ve sıcak yemek ikramıyla devam eden programa; Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Yeni Parti İl Başkanı Tamer Yenikaya, Zafertepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Gözel, il protokolü, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kütahya Belediyesi'nin, vatandaşların sağlıklı, dengeli ve uygun fiyatlı yemeğe erişimini kolaylaştırmaya ve sosyal dayanışmayı şehrin farklı noktalarında güçlendirmeye devam edeceği belirtildi.