Keçiören Belediyesi'nin su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımına yönelik çalışmaları kapsamında belediye personeline 'Su Verimliliği Bireysel Farkındalık Eğitimi' verildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da Uzman Eğitmen Mehmet Yılmaz, Keçiören Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, günlük yaşam ve çalışma alanlarında uygulanabilecek tasarruf yöntemlerini anlattı.

Eğitim; 'Mavi Su Verimliliği Belgesi' ve TS ISO 46001 standartları doğrultusunda su kaynaklarını korumak, personele su tasarrufu bilinci kazandırmak ve belediye binalarında su israfını en aza indirmek amacıyla düzenlendi.

SU TASARRUFU YÖNTEMLERİ ANLATILDI

Eğitimde; küresel ve yerel su krizi, Ankara ve Keçiören'in mevcut su durumu, bireysel su ayak izi ve günlük tüketim noktaları hakkında bilgi verildi. Sensörlü musluk, çift kademeli rezervuar ve düşük debili duş başlığı gibi su verimli ekipmanların yanı sıra; su kaçaklarının fark edilmesi ve bildirilmesi, ofis, atölye, mutfak ve bahçe gibi çalışma alanlarında uygulanabilecek tasarruf yöntemleri anlatıldı.

MAVİ SU VERİMLİLİĞİ BELGESİ SÜRECİ AKTARILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Su Verimliliği Seferberliği'ne katılan Keçiören Belediyesi'nin 'Mavi Su Verimliliği Belgesi' başvurusu ve TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi kurulum süreci de personele aktarıldı. Eğitimde, su kaynaklarının korunmasında bireysel davranışların önemine dikkat çekilerek personelin belediyenin su verimliliği çalışmalarına aktif katkı sağlaması hedeflendi.

Keçiören Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, belediyeye ait hizmet binalarındaki su kullanımları incelenerek tasarruf sağlayacak uygulamalar da belirlendi.