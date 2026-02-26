Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince'de yarım kalan Anadolu Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ni yeni belediye hizmet binasına dönüştürme projesine yoğun tempoda devam ediyor. Vatandaşların rahat ulaşabileceği güzel bir lokasyonda hizmete sunulacak Derince Belediyesi yeni binasında son imalat ve çalışmalar gerçekleştiriliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Derince'ye kazandıracağı yeni belediye hizmet binasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Anadolu Kültür Sanat ve Kongre Merkezi olarak yapımına başlanan ve daha sonra yapılan yeni planlamada Derince Belediyesi hizmet binasına dönüştürülen projede sona doğru yaklaşılıyor.

Yaklaşık 10 bin 800 metrekarelik inşaat alanında yapımına başlanan yeni hizmet binası 4 bodrum kat ve 5 normal kat olmak üzere 9 kattan oluşuyor.

MECLİS SALONU 217 KİŞİLİK

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaptığı hizmet binaları ile hem vatandaşlara hem de belediye çalışanlarına büyük kolaylıklar sağlarken, aynı zamanda kamu hizmetlerinde daha verimli bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Derince'de yapımı devam eden yeni belediye hizmet binasında büyük bir mesafe kat edildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından dönüştürme süreci devam eden 9 katlı Derince Belediye hizmet binasında başkanlık, belediyeye ait idari birimler, 217 kişilik meclis salonu ve arşiv odaları yer alıyor.

SON RÖTUŞLAR YAPILIYOR

Mekanik ve elektrik imalatlarının yanı sıra dış cephede silikon cam cephe, kompozit kaplama ve mantolama çalışmaları tamamlandı. Bina genelindeki tüm kapılar, yangın kapıları ve ıslak hacimlerdeki kompakt bölme kapılarının montajı gerçekleştirilirken, kubbe ve dış cephe cam korkulukları da yerlerine yerleştirildi.

Boya işlemleri ile birlikte baffle ve gergi tavan imalatları da tamamlandı. Trafo imalatının ardından yapının SEDAŞ'a devir işlemi gerçekleştirilecek, sonrasında mekanik sistemler ve teknik cihazların devreye alma sürecine başlanacak. Tüm bu işlemlerin tamamlanmasının ardından bina, Derince Belediyesi'ne teslim edilerek hizmete hazır hale getirilecek.