37. Vergi Haftası dolayısıyla Ağrı Vergi Dairesi Müdürlüğü heyeti, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'yu ziyaret etti.

AĞRI (İGFA) - Ağrı Vergi Dairesi Müdürü Halit Kartaloğlu, Muhakemat Müdür Vekili Melik Aktaş, Personel Müdür Yardımcısı Mekin Nemli, Muhasebe Müdürü Turgut Çetin, Gelir Yönetim ve Denetim Müdürü Ercan Oğur ile Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Vekili Ahmet Aydın'dan oluşan heyet; ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Alpaslan, Meclis Başkanı Vasip Yılmaz, Meclis Başkan Vekili Fuat Gök, Yönetim Kurulu Üyeleri Harun Karaman ve Osman Aydemir ile Meclis Üyesi Selçuk Alattin Balıkçı tarafından karşılandı.

Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette; vergi bilincinin artırılması, mükellef hakları, kamu hizmetlerinin finansmanında verginin rolü ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konularında karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. ATSO yönetimi, nazik ziyaretlerinden dolayı Vergi Dairesi heyetine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.