İstanbul'un Kadıköy ilçesinde iş yerinden kaçan ve çatı ile balkonlarda dolaşan rhesus makak, yetkililer tarafından yakalanarak koruma altına alındı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Kadıköy Fikirtepe'de sürpriz bir misafir gündeme geldi. Bulundurulması yasaklı türlerden rhesus makak, tutulduğu iş yerinden kaçarak çatı ve balkonlarda gezinmeye başladı.

Durumu fark eden bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, makak maymununu saklandığı yerden alarak güvenli şekilde koruma altına aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, hayvanı kaçıran iş yeri sahibine de idari işlem uyguladı.

https://twitter.com/milliparklar/status/2026923267609465025

Yetkililer, yasadışı yollarla vahşi hayvan bulundurmanın hem hayvan sağlığı hem de toplum güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu yineledi.