Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova'nın en büyük hayali olan Çayırova Devlet Hastanesi'nin şantiye alanında incelemelerde bulundu. Başkan Çiftçi, yaptığı açıklamada, 'Hastane inşaatı hızla devam ediyor' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Çayırovalıların ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin en büyük hayali olan, Çayırova Devlet Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Göreve geldiği günden bu yana, hastaneyi ilçeye kazandırmak amacıyla büyük gayretler sarf eden Başkan Çiftçi, yapılan çalışmaları takip etmek amacıyla bugün, Çayırova Devlet Hastanesi alanında incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Çiftçi, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Taban alanı 8 bin 700 metrekare ve yapı inşaat alanı 45 bin 518 metrekare olan Çayırova Devlet Hastanesi, 200 yataklı olarak planlandı.

51 yoğun bakım yatağı, 75 poliklinik, 6 ameliyathane, doğumhaneler, 26 acil müşahede yatağı, 8 diyaliz ünitesi ve deprem izolatörlü olarak yapılacak Çayırova Devlet Hastanesi'nde, temel beton serimi tamamlanırken, perde beton imalatında da sona gelinmek üzere. Ayrıca Çayırova Devlet Hastanesi'nin çevre istinat betonlarında da imalat başladı.

'HEYECANLA TAKİP EDİYORUZ'

Bugün Çayırova Devlet Hastanesi şantiye alanında incelemelerde bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; 'Çayırova Devlet Hastanesi inşaatı hızla devam ediyor. Temel betonu tamamlandı.

Sismik kat perde betonları yüzde 90 seviyesinde. Çevre istinat betonları başladı. En büyük hayallerimizden biri olan hastanemizin yapım sürecini adım adım, heyecanla takip ediyoruz.' Tamamlandıktan sonra Çayırova'nın en büyük hayalini gerçeğe dönüştürecek Çayırova Devlet Hastanesi, sismik izolatörlü olarak inşa edilecek.