KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün her ay farklı bir kırsal mahallede organize ettiği doğa yürüyüşü, Akpınar Mahallesi'nde devam etti.

Yaklaşık 5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yürüyüşte, doğanın eşsiz güzellikleri eşliğinde ilerleyen katılımcılar hem spor yaptı hem de temiz havanın tadını çıkardı. Yeşilin her tonunu barındıran rota boyunca katılımcılar bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

MANCARLI PİDE İKRAM EDİLDİ

Etkinlik sonunda ise yürüyüşün yorgunluğu, katılımcılara ikram edilen yöresel lezzet mancarlı pide ile atıldı. Bizim Köy Doğa Yürüyüşü, her ay farklı bir kırsal mahallede düzenlenerek doğaseverlere yeni rotalar keşfetme fırsatı sunmaya devam edecek.