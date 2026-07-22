Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaz aylarını serinleten etkinlikleri, İlçe Selamlama Konserleri ile devam ediyor. Başiskele Seymen Millet Bahçesi'nde başlayan ve Mehteran ile Bando Takımı'nı aynı sahnede buluşturan etkinlik, vatandaşlara hem coşku hem de nostalji dolu anlar yaşattı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaz aylarında düzenlediği sanatsal etkinlikler tüm coşkusuyla sürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen 'İlçe Selamlama Konserleri'nin ilk durağı Başiskele Seymen Millet Bahçesi oldu.

Türk geleneğinin gurur kaynağı Mehteran Takımı ile modern müziğin güçlü temsilcisi Bando Takımı aynı sahnede buluşarak vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Ezgilerle dolu bu özel gecede vatandaşlar çaylarını müzik eşliğinde yudumladı. Geleneksel ezgiler ile modern melodilerin iç içe geçtiği gecede, katılımcılar müziğin birleştirici gücüyle keyifli bir yaz akşamı geçirdi.

KIŞLADAN KUŞ SESLERİNE

Uzun yıllar Seymen Kışlası olarak hizmet veren, bugün ise çocuk sesleri ve kuş cıvıltılarıyla hayat bulan Başiskele Seymen Millet Bahçesi'nde yaz akşamları ayrı bir güzelliğe bürünüyor. 2024 yılında millet bahçesi olarak hizmete açılan alanda, yıllar sonra Mehteran Takımı'nın seslendirdiği Ordu Marşı büyük coşkuyla karşılandı. Vatandaşların her akşam yoğun ilgi gösterdiği Seymen Millet Bahçesi, bu kez müzik dolu bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mehteran Takımı ile Bando Takımı, seslendirdikleri eserlerle alanda adeta bayram havası estirdi.

Konser öncesinde çocuklar da unutulmadı. Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu oyun alanlarında doyasıya eğlenen miniklere ve ailelerine pamuk şeker ile patlamış mısır ikram edildi. Ardından başlayan Selamlama Konseri'nde Mehteran Takımı'nın marşlarıyla coşku zirveye ulaştı. Mehteran Takımı, repertuvarındaki eserlerin ardından finali, çocukları da sahneye davet ederek 'Türkler Geliyor' marşıyla yaptı. Sahnedeki çocukların heyecanı ve vatandaşların hep bir ağızdan eşlik ettiği marşlar geceye damga vurdu.

MİLLİ DUYGULARDAN YEŞİLÇAM YILLARINA

Mehteran Takımı'nın ardından sahneye çıkan Bando Takımı ise özel repertuvarıyla izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerini seslendiren ekip, konserine 'Hababam Sınıfı' müziğiyle başladı. Ardından 'Bir Şarkısın Sen' ve 'Delisin Delisin' gibi sevilen parçaları seslendiren Bando Takımı'na vatandaşlar da coşkuyla eşlik etti. Yaz akşamlarının vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen Seymen Millet Bahçesi'nde müzikle dolu renkli bir gece yaşayan vatandaşlar, Mehteran ve Bando Takımları sayesinde hem milli duyguları yaşadı hem de Yeşilçam'ın unutulmaz yıllarına kısa bir yolculuk yaptı.