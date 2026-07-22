Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASMEK Üniversite Hazırlık Kursları'ndan yararlanan öğrenciler, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya daha imza attı.

GAZİANTEP (İGFA) - YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK), 'Eğitim Şehri Gaziantep' vizyonunu bir kez daha güçlü sonuçlarla taçlandırdı. 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı boyunca ücretsiz olarak sunulan YKS Hazırlık Kursları'ndan yararlanan öğrencilerden 2'si Türkiye genelinde ilk 300'e girerek büyük bir başarıya ulaştı.

GASMEK, bu yıl da yalnızca sınava hazırlık sürecine katkı sunmakla kalmadı, öğrencilerini Türkiye dereceleriyle buluşturarak eğitim alanındaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Eğitimde Gaziantep'in öncü kurumlarından biri haline gelen GASMEK'in kurslarından yararlanan öğrencilerden YKS sonuçlarına göre 8 öğrenci Türkiye ilk 1.000'e, 38 öğrenci ilk 5.000'e, 176 öğrenci ilk 30.000'e, 271 öğrenci ilk 50.000'e ve 445 öğrenci ise ilk 100.000'e girmeyi başardı. Elde edilen bu sonuçlarla GASMEK, her yıl olduğu gibi bu sınav döneminde de istikrarlı başarısını sürdürdü.

2015 YILINDAN BUGÜNE BAŞARI GELENEĞİ SÜRÜYOR

GASMEK'lerde mesleki eğitim, sanat, kişisel gelişim, YKS ve LGS hazırlık kurslarının yanı sıra atölye çalışmaları her geçen yıl artan ilgiyle devam ediyor. 2015 yılından bu yana binlerce öğrencinin üniversite hayaline ulaşmasına katkı sağlayan GASMEK, ücretsiz ve nitelikli eğitim modeliyle gençlerin yanında olmayı sürdürüyor.

Sınav hazırlık sürecinde öğrencilere yalnızca ders desteği sunulmadı. Bu yıl sınava hazırlanan tüm öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ücretsiz deneme sınavları uygulanırken, GASMEK kursiyerlerine alanında uzman eğitmenler tarafından ücretsiz ders desteği verildi. Ayrıca haftalık deneme sınavlarıyla öğrencilerin akademik gelişimleri düzenli olarak takip edilerek eksikleri birebir analiz edildi.

'BU SÜREÇTE GASMEK'İN ÇOK YARARI OLDU'

GASMEK'ten 11'inci sınıftan beri yararlanan ve sayısal alanda Türkiye'de 3 bin 126'ncı olan Gizem Asel Bozkurt, 'Bu süreçte GASMEK'in çok yararı oldu. Hocalarla, bir öğretmenden çok arkadaş gibiydik, bizi hiçbir zaman geri çevirmediler ne zaman bir problemimiz olsa ne zaman bir soru sormamız gerekse her zaman bizimle çok ilgili davrandılar.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni planlıyorum. Sınava girecek arkadaşlara şunu demek isterim, dokuz ayınızı sadece stres yaparak geçirmeyin. Stres yapmak yerine sadece çalışın, Allah bir şekilde karşılığını veriyor' ifadelerini kullandı.

'BİR REHBERLİK İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA DA ÇOK YARDIMCI OLDULAR'

Eşit ağırlık alanında Türkiye 204'üncüsü olan Muhammet Mustafa Ural ise, 'Fikrim değişmezse Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi veya İşletme yazmayı planlıyorum. GASMEK bize çok yardımcı oldu. En kaliteli denemeleri GASMEK sağladı bize. Kaliteli yayınlardan yararlandık. Bunların haricinde bir rehberlik ihtiyacınız olduğunda da çok yardımcı oldular. Bence GASMEK imkanları çok iyi birebir eğitimleri çok iyi hem de ücretsiz' dedi.