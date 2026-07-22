ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomiden dış politikaya, Kıbrıs'tan şehit ve gazilerin haklarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, hükümetin ekonomi yönetimini eleştirdi.

'FAİZE GİDEN PARA 4,5 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİYE DENK'

Ekonomik veriler üzerinden iktidarı eleştiren Dervişoğlu, devletin 2026 yılının ilk altı ayında ödediği faizin 1,5 trilyon liraya ulaştığını belirterek, 'Bu para 4,5 milyon çalışanın bir yıllık asgari ücretine denk geliyor. Bütçe açığı ise 1 trilyon liraya dayandı.' ifadelerini kullandı.

Faiz ödemelerinin vatandaşın refahını olumsuz etkilediğini savunan Dervişoğlu, 'Bu rakamlar çiftçinin mazotundan, emeklinin ekmeğinden, işçinin ücretinden ve esnafın kazancından kesilen paralardır.' dedi.

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİNİ ELEŞTİRDİ

TBMM gündemine gelen en düşük emekli aylığı düzenlemesine de değinen Dervişoğlu, bütçenin faiz ödemelerine ayrıldığını öne sürerek, emeklilere verilen artışın yetersiz olduğunu savundu.

Konuşmasında dış politikaya da değinen Dervişoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik F-35 açıklamalarını değerlendirdi.

S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını hatırlatan Dervişoğlu, hükümetin şimdi S-400'leri devrederek yeniden programa dönmeye çalıştığı yönündeki iddiaları eleştirdi.

'Madem S-400 vazgeçilmez bir milli güvenlik ihtiyacıydı, neden elden çıkarılmaya çalışılıyor? Eğer devredilebilecek bir sistemdi, Türkiye neden F-35 programından çıkarıldı?' diye konuştu.

ŞEHİT VE GAZİLER İÇİN KANUN TEKLİFİ

Şehit ve gazilerin yaşadığı hak kayıplarına da dikkat çeken Dervişoğlu, farklı statüler nedeniyle mağduriyetler oluştuğunu belirterek, bu konuda bir kanun teklifi hazırladıklarını açıkladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretlere de değinen Dervişoğlu, İYİ Parti'nin görüşme talebini kabul etmesinin yürütülen siyasete destek anlamına gelmediğini söyledi. Dervişoğlu, görüşmenin ardından kamuoyunu ayrıntılı şekilde bilgilendireceklerini belirterek, 'Sayın Kurtulmuş bize ne anlattıysa, bizim hangi soruları yönelttiğimizi ve hangi cevapları aldığımızı milletimizle eksiksiz paylaşacağız.' ifadelerini kullandı. İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı, Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.