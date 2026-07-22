Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha huzurlu, güvenli ve sağlıklı ortamlarda gerçekleştirebilmesi için kent genelindeki ibadethanelerde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - İbadethaneleri yalnızca bir yapı olarak değil, mahalle hayatının ve toplumsal dayanışmanın merkezleri olarak gören Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca birçok noktada kapsamlı bakım ve onarım desteği sağlıyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Tesisler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şadırvan ve abdesthanelerin temiz su hatları yenileniyor, tuvaletlerde bakım ve onarım gerçekleştiriliyor. Ayrıca pencere ve kapı tamiratları, musalla alanlarının düzenlenmesi ile boya ve tadilat uygulamalarıyla ibadethaneler daha modern ve kullanışlı hale getiriliyor.

TALEPLERE HIZLI VE KALICI ÇÖZÜMLER

Kocaeli'nin dört bir yanında sürdürülen çalışmalarla vatandaşların ortak kullanım alanları daha konforlu hale getiriliyor.

Yerinde incelemeler yapan ekipler, iletilen talepleri kısa sürede değerlendirerek ihtiyaçlara kalıcı çözümler üretiyor. Böylece vatandaşların ibadetlerini daha uygun şartlarda yerine getirmesi sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, sadece büyük projelerle değil, mahallelerin günlük yaşamına dokunan hizmetlerle de vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. İbadethanelerde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarıyla eksiklikler giderilirken, manevi mekânlar daha temiz, düzenli ve güvenli bir görünüme kavuşuyor. Kentin her köşesine eşit bir şekilde hizmet getiren Büyükşehir, vatandaşlardan gelen talepleri karşılamaya devam ediyor.