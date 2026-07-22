Gaston Polo Team, Cowdray Park Polo Club'da Dubai Polo Team'i mağlup ederek Gold Cup Şampiyonu oldu

ACCESS Newswire / WEST PALM BEACH, FLORIDA VE WINDSOR, BİRLEŞİK KRALLIK (İGFA) - U.S. Polo Assn.®, Birleşik Krallık'taki ortağı Brand Machine Group (BMG) ile birlikte, 'Britanya Polosunun Evi' olarak geniş çapta bilinen Cowdray Park Polo Club'da 23 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2026 St. Regis British Open Polo Championship for the Cowdray Gold Cup kapsamında, Britanya'nın yüksek gol seviyeli polo sezonuna verdiği uzun soluklu desteği Resmi Giyim Partneri olarak sürdürdü.

St. Regis British Open Polo Championship for the Cowdray Gold Cup Finali, ödüllü 'Breakaway: Polo in Europe' serisinde TNT, Eurosport ve Global Polo YouTube kanalında yayınlanacaktır. Yayın saatleri için yerel program akışını kontrol ediniz.

Dünyanın en saygın turnuvalarından biri olan St. Regis British Open Polo Championship for the Cowdray Gold Cup, yaklaşık bir ay süren yüksek gol seviyeli mücadelelerde 19 elit takımı ve polo sporunun en başarılı uluslararası oyuncularını bir araya getirdi. 22 gol seviyesindeki turnuvada 10 gol oyuncuları Poroto Cambiaso ve Camilo 'Jeta' Castagnola'nın yanı sıra Adolfo Cambiaso, Facundo Pieres, Fran Elizalde, Tomas Panelo, Hilario Ulloa, Pablo Mac Donough, Juan Martin Nero, Bartolome 'Barto' Castagnola ve yükselen yıldız Lorenzo Chavanne (8 gol) gibi isimler yer aldı.

Cowdray Park Polo Club ile çok yıllı iş birliğinin bir parçası olarak U.S. Polo Assn., sahadaki tüm personele özel ortak markalı kıyafetler sağladı, MVP ödülünü sundu ve Cowdray'ın seçili hayır kuruluşu Midhurst Palliative Care'e bağışta bulundu. Turnuvanın final gününde marka, 'The Polo Shirt: An Icon Born from the Game™' küresel kampanyasını öne çıkaran deneyimsel ürün çadırı, fotoğraf duvarı, şişme polo tişört ve polo tokmaklı karıştırıcı ile servis edilen 'The Divot Stomp' isimli imza kokteyl ile etkinliği zenginleştirdi. Tüm marka unsurları, U.S. Polo Assn.'nin polo sporuyla olan otantik bağını ve polo tişörtün bir moda ikonuna dönüşümünü vurguladı.,

2026 ST. REGİS BRİTANYA AÇIK POLO ŞAMPİYONASI COWDRAY GOLD CUP FİNALİNE GENEL BAKIŞ

• Final: Gaston Polo Team (Gonzalo Ferrari, Cruz Heguy, Beltran Laulhe, Jean Pal Luksic) vs. Dubai Polo Team (Tariq Albwardy, Bartolome 'Barto' Castagnola, Antonio Heguy, Santos Merlos)

• Tarih: 19 Temmuz 2026

• Yer: Cowdray Park Polo Club

• Skor: 9 (Gaston Polo Team) - 8 (Dubai Polo Team)

• U.S. Polo Assn. MVP Ödülü: Cruz Heguy (Gaston Polo Team), ödül J. Michael Prince (USPA Global Başkanı ve CEO'su) ve Boo Jalil (Brand Machine Group CEO'su) tarafından takdim edildi. St. Regis ayrıca Gwendoline Christie tarafından sunulan Avrupa'daki herhangi bir St. Regis otelinde 2 gecelik konaklama ödülü verdi.

• En İyi At: Alberts Yarára (Bartolome 'Barto' Castagnola tarafından oynandı, Dubai Polo Team'e ait), ödül Honorary Lila Pearson tarafından takdim edildi

• Hayır Kuruluşu: Midhurst Palliative Care

• Yayın: 'Breakaway: Polo in Europe' (TNT, Eurosport, Global Polo YouTube)

• Maç Özeti: Unutulmaz finalde, sürpriz ekip Gaston Polo Team, karşılaşmanın yaklaşık %80'inde önde götürdüğü mücadelede favori Dubai Polo Team'i 9-8 mağlup etti. Gaston maça güçlü başladı ve ilk chukka'da 2-0 öne geçti. Dubai tarafında Bartolome 'Barto' Castagnola, Santos Merlos ve Antonio Heguy oyunun temposunu kontrol etmeye çalışırken, Gaston oyuncuları hızlı ve açık hücumlarla karşılık vererek rakibin ritmini bozdu. Cruz Heguy en çok gol atan oyuncu olarak öne çıkarken, Heguy ailesi Cowdray Gold Cup tarihinde yeni bir sayfa açtı.

USPA Global Başkanı ve CEO'su J. Michael Prince, 'U.S. Polo Assn. olarak dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olan bu organizasyonu Resmi Giyim Partneri olarak desteklemeye devam etmekten onur duyuyoruz. Dünya çapındaki sporcular, tarihi sahalar ve anlamlı taraftar etkileşimi ile bu turnuva polo sporunu bu kadar özel kılan tüm unsurları temsil ediyor' dedi.

Bu yıl ayrıca kadınlar turnuvası için önemli bir dönüm noktası oldu. British Ladies Open Championship Finali, ilk kez aynı gün Cowdray Gold Cup finali ile birlikte düzenlendi. 6-19 Temmuz tarihleri arasında oynanan 22 gol seviyesindeki British Ladies Open Championship, Cowdray Park Polo Club'ın polo sporunun küresel sahnesi olarak rolünü bir kez daha ortaya koyarken, kadın ve erkek oyuncuların en üst seviyede birlikte yarışabildiği bu spora özgü yapıyı da yansıttı. U.S. Polo Assn., bu kapsamda Power of Polo hayır kuruluşuna bağışta bulundu.

Britanya Kadınlar Açık Polo Şampiyonası Finaline Genel Bakış

• Final: Yaguara (Mia Cambiaso, Myla Cambiaso, Milly Hine, Martina Lowe) vs. Salty Polo (Nina Clarkin, Bella Lavinia, Catalina Lavinia, Madison Rochlin)

• Tarih: 19 Temmuz 2026

• Yer: Cowdray Park Polo Club

• Skor: 7 (Yaguara) - 6.5 (Salty Polo)

• Gusbourne MVP Ödülü: Milly Hine (Yaguara)

• En İyi At: Matuza Cassie (Catalina Lavinia tarafından oynandı, Salty Polo)

• Hayır Kuruluşu: Power of Polo

Brand Machine Group CEO'su Boo Jalil, 'U.S. Polo Assn. ile iş birliği içinde spor, miras ve yaşam tarzı arasında anlamlı bağlar kurmaya devam etmekten gurur duyuyoruz. Bu turnuva, markanın polo sporuyla olan otantik bağını sergilemek için eşsiz bir platform sunarken, final günü boyunca konuklar için üst düzey bir deneyim sağlanmasına da katkıda bulunuyor' dedi.

İngiliz kırsalının kalbinde yer alan Cowdray Park Polo Club, polo sporunun en rekabetçi ve unutulmaz anlarına ev sahipliği yapmasıyla tanınmaktadır. 2026 finali de bu geleneği sürdürerek küresel sporcuları, tutkulu taraftarları, lüks iş ortaklarını ve turnuvanın hem geçmişini hem de geleceğini kutlayan canlı bir atmosferi bir araya getirdi.

Cowdray Estate CEO'su Jonathan Russell, 'U.S. Polo Assn.'nin St. Regis British Open Polo Championship for the Cowdray Gold Cup'ın Resmi Giyim Partneri olarak desteğini sürdürmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu destek, oyuncular, personel ve konuklar için turnuva deneyimini güçlendirirken Cowdray Park Polo Club'ın ve polo sporunun en önemli organizasyonlarından birinin küresel profilini de yükseltiyor' dedi.

U.S. POLO ASSN. VE USPA GLOBAL HAKKINDA

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük polo kulüpleri ve polo oyuncuları birliği olan United States Polo Association'ın (USPA) resmi spor markasıdır. Milyarlarca dolarlık küresel varlığı ve dünya genelinde 1.200'den fazla perakende mağazanın yanı sıra binlerce ek satış noktasıyla marka, 190'dan fazla ülkede erkek, kadın ve çocuklara yönelik giyim, aksesuar ve ayakkabı ürünleri sunmaktadır. Dünya genelinde düzenlenen önemli polo etkinliklerine sponsor olan marka, ABD'de The Palm Beaches'te bulunan NPC'de her yıl düzenlenen ve ülkenin en prestijli turnuvası olan U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere birçok organizasyona destek vermektedir. ESPN (ABD), TNT ve Eurosport (Avrupa), Star Sports (Hindistan) ve BeIn Sports (Orta Doğu) ile yapılan anlaşmalar sayesinde U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki polo şampiyonaları dünya genelinde yayınlanmakta ve bu spor ilk kez milyonlarca izleyiciye ulaşmaktadır.

U.S. Polo Assn., kısa süre önce USA Today tarafından 'Most Trusted Brands' arasında gösterilmiş olup, License Global verilerine göre NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte dünyanın en önde gelen spor lisansörleri arasında düzenli olarak yer almaktadır. Küresel büyüme ve spor içeriği alanında uluslararası ödüller kazanan marka; Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ gibi yayınların yanı sıra Yahoo Finance ve Bloomberg dahil olmak üzere birçok saygın medya kuruluşunda yer almıştır. Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edebilir ve @uspoloassn hesabını takip edebilirsiniz.

USPA Global, United States Polo Association'ın (USPA) bir iştiraki olup milyarlarca dolarlık spor markası U.S. Polo Assn.'yi yönetmektedir. Ayrıca polo spor içeriğinde dünya lideri olan Global Polo'yu da bünyesinde bulundurmaktadır. Daha fazla bilgi için globalpolo.com adresini ziyaret edebilir veya Global Polo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz.

BRAND MACHİNE GROUP (BMG) HAKKINDA

Brand Machine Group (BMG), moda inovasyonunda uluslararası bir lider olup 40 yılı aşkın sektör deneyimiyle dikey üretici ve küresel lisanslama uzmanı olarak konumlanmıştır. Tanınmış pazar liderleriyle iş birliği yapan BMG, tasarım, üretim ve dağıtım süreçlerini entegre şekilde yönetirken moda, spor, outdoor ve ev kategorilerini kapsayan geniş marka portföyünün DNA'sını korumayı hedeflemektedir.

BMG portföyünde U.S. Polo Assn., Penfield, New Balance Kids, Duchamp, Jack Wills, Flyers American Born, Lee Kids, Peckham Rye, Wrangler Kids, Juicy Couture, Franklin & Marshall, Elle Junior ve Ben Sherman markaları yer almaktadır. BMG, küresel tedarik zinciri genelinde tam şeffaflık sağlayarak sürdürülebilir ve etik iş uygulamalarına olan bağlılığını ETI Base Code ile uyumlu şekilde sürdürmektedir.

brandmachinegroup.com adresini ziyaret edebilir ve @brandmachinegroup hesabını takip edebilirsiniz. Randevu talepleri için [email protected] ile iletişime geçebilirsiniz.

KAYNAK: U.S. Polo Assn.