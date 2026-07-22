ANKARA (İGFA) - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtlandığı rehber hazırlandı.

'Sıkça Sorulan Sorular Rehberi'nde uygulamanın genel çerçevesi, dijital süreçler, kapsam, kurum türleri, kriterler, başvuru ve kurum eşleştirme süreçleri, protokollerin imzalanması ile faaliyetlere ilişkin detaylı bilgiler bulunuyor.

Hazırlanan rehbere göre Bakanlığa bağlı yurt içinde faaliyet gösteren örgün ve yaygın eğitim kurumları ile yurt dışındaki aynı seviye ve tercihen aynı türdeki eğitim kurumları arasında kültürel, akademik ve sosyal iş birliklerini teşvik eden uygulama ile eğitim kurumları arasında uluslararası düzeyde bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması hedefleniyor.

Ortak projelerin geliştirilmesi, eğitimde yenilikçi yaklaşımların yaygınlaştırılması, kültürlerarası anlayışın geliştirilmesi ve etkileşimin güçlendirilmesi, sürdürülebilir iş birliği mekanizmalarının tesis edilmesi de uygulamanın amaçları arasında yer alıyor. Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması'na Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren örgün ve yaygın resmî ve özel eğitim kurumları, aynı seviye ve tercihen aynı türde bulunan yurt dışındaki eğitim kurumları, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Başkanlığına bağlı kurumlar başvurabiliyor.

Sıkça Sorulan Sorular Rehberi'ne ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ