Manisa'da Atatürk Kent Parkı'nda yıllardır yaşanan kötü koku ve kirlilik sorunu çözüme kavuşurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi parkı daha temiz, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir yaşam alanına dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

MANİSA (İGFA) - Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Besim Dutlulu, vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinledi, parkta hizmete açılacak sosyal tesislerde de son durumu takip etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Atatürk Kent Parkı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Dutlulu'ya incelemeleri sırasında Başkan Danışmanları Ahmet Tınazlı ve Gökhan Turhan, Genel Sekreter Yardımcıları Erk Kayabaş, Ahmet Ata Temiz, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ile ilgili daire başkanları eşlik etti.

KÖTÜ KOKU SORUNU ORTADAN KALKIYOR

Safran Deresi'nde uzun yıllardır yaşanan kötü koku ve kirlilik sorununa yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Dutlulu, MASKİ Genel Müdürlüğü ile Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde dereye ulaşan kaçak kanal bağlantılarının kapatıldığını ve toplam 3 kilometrelik hatta dere temizliği gerçekleştirildiğini belirtti. Çalışmaların 1 kilometrelik bölümünün Atatürk Kent Parkı içerisinden geçtiğini ifade eden Dutlulu, dereye yeniden su verildiğini ve kısa süre içerisinde temiz su akışının sağlanacağını söyledi.

ZEKÂ VE STRATEJİ MERKEZİ'NDE MİNİKLERLE BULUŞTU

İncelemelerinin ardından Atatürk Kent Parkı Zekâ ve Strateji Merkezi'ni de ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yaz Spor Okulları kapsamında akıl ve zekâ oyunları ile satranç eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet eden, eğitimler hakkında bilgi alan Başkan Dutlulu, çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyen bu tür eğitimlerin önemine dikkat çekti. Başkan Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların eğitimine, gelişimine ve sosyal yaşamına katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.