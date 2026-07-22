Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimi tehdit eden Kahverengi Kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele kapsamında Karacabey'de 5 bin Samuray Arısı'nı doğaya bıraktı. Çalışmayla zararlının popülasyonunun doğal yollarla azaltılması hedefleniyor.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, istilacı tür Kahverengi Kokarca (Halyomorpha halys) ile mücadele çalışmalarını Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda sürdürüyor. Bu kapsamda, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından laboratuvar ortamında üretilen 5 bin Samuray Arısı (Trissolcus japonicus), Karacabey ilçesinde doğaya salındı.

ZARARLI POPÜLASYONU YAKINDAN İZLENİYOR

2021 yılında başlatılan 'Kahverengi Kokarca Popülasyonunun Marmara Bölgesindeki Yoğunluğunun Takibi Projesi' kapsamında, 2026 yılında Karacabey, Orhangazi, Osmangazi, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde toplam 15 farklı noktaya takip feromon tuzakları yerleştirildi.

Elde edilen veriler doğrultusunda zararlının yayılışı ve popülasyon yoğunluğu düzenli olarak takip edilirken, mücadele stratejileri bilimsel veriler ışığında planlanıyor.

Kahverengi Kokarca'nın doğal düşmanı olan Samuray Arısı, zararlının yumurtalarına kendi yumurtalarını bırakarak gelişimini engelliyor ve popülasyonunun doğal yollarla baskı altına alınmasını sağlıyor.

Kimyasal ilaç kullanımını azaltmayı hedefleyen biyolojik mücadele yöntemi, çevre dostu ve sürdürülebilir tarımsal üretim açısından önemli bir uygulama olarak öne çıkıyor.

SALIM KARACABEY'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Samuray arıları, Kahverengi Kokarca yoğunluğunun yüksek olduğu Karacabey ilçesine bağlı Bayramdere ve Boğazköy mahallelerindeki meyve bahçeleri ile ormanlık alanlara bırakıldı.

Programa Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yöneticileri, Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü uzmanları ile mahalle muhtarları katıldı.

Yetkililer, biyolojik mücadele çalışmalarının özellikle meyvecilikte verim ve kalite kayıplarını azaltmasının hedeflendiğini belirterek, Kahverengi Kokarca ile mücadelenin izleme, biyolojik mücadele ve üretici bilgilendirme faaliyetleriyle kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.