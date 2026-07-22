İran, Bulgaristan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Özbekistan ve Türkiye'den 34 sanatçının katıldığı çalıştay, Büyük Otel Salonu'nda başladı. Sanatçılar bir hafta boyunca Çorum'un tarihî ve doğal güzelliklerini inceleyerek izlenimlerini tuvallerine aktaracak.

ÇORUM (İGFA) - Çalıştay sonunda ortaya çıkacak eserler, Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi envanterine kazandırılarak kayıt altına alınacak ve sürekli sergilenerek Çorum'un kültürel mirasına kalıcı bir değer olarak gelecek nesillere aktarılacak.

Çalıştayın dikkat çeken yeniliklerinden biri de Çorumlu sanatçıların ikinci kez uluslararası davetli sanatçılarla birlikte etkinliğe katılması oldu. Bu sayede yerel sanatçıların uluslararası deneyim kazanması, kültürler arası etkileşimin güçlenmesi ve yeni sanatsal iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Çalıştay süresince sanatçılar çalışmalarını vatandaşların ziyaretine açık olarak sürdürüyor. Sanata gönül veren çok sayıda ziyaretçi, sanatçıların üretim süreçlerini yakından izleme fırsatı bulurken, farklı ülkelerden gelen konuk sanatçılarla birebir sohbet ederek kültürel paylaşımın bir parçası oluyor.

24 Temmuz Cuma günü çalıştaya katılan sanatçılarla Velipaşa Hanı'nda sanat söyleşisi yapılacak ve aynı gün saat 15.00'te Han Önü Meydanında sergi açılışı gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında Çoruma gelen sanatçılar, Çorum'un zengin tarihî mirası, doğal güzellikleri, misafirperverliği ve kültürel atmosferinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, şehrin kendilerine ilham verdiğini ve burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.