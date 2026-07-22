Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, çocukların hak temelli eğitimlere erişimini desteklemek amacıyla 2026 yılının ilk altı ayında yoğun bir okul programı gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Ocak-Haziran döneminde Çocuk Hakları Birimine ulaşan okul grubu talepleri doğrultusunda öğrenciler misafir edilerek, 3-15 yaş aralığındaki çocuklarla toplam 163 atölye düzenlendi.

Çocukların gelişimlerini destekleyen, katılım haklarını güçlendiren ve eğlenerek öğrenmelerini hedefleyen atölyelerde; mutluluk, sorumluluk, ileri dönüşüm, etkili iletişim, kendini doğru ifade etme, duygusal gelişim, doğa, sanat ve çocuk edebiyatı gibi birçok farklı tema ele alındı.

Altı aylık süreçte en fazla ilgi gören çalışmalar arasında 47 uygulama ile Mutluluk Atölyesi, 36 uygulama ile Sorumluluk Atölyesi ve 23 uygulama ile İleri Dönüşüm Atölyesi yer aldı. Bunun yanı sıra çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini destekleyen pek çok farklı içerikte atölye de okul gruplarıyla buluşturuldu.

Ocak ayında başlayan program kapsamında Şubat, Mart ve Nisan aylarında artan talepler doğrultusunda okul ziyaretleri ve atölye çalışmaları yoğun şekilde sürdürülürken, eğitim öğretim döneminin sonuna kadar gelen başvurular planlamalar dâhilinde karşılanmaya çalışıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, çocukların güvenli, katılımcı ve hak temelli öğrenme ortamlarıyla buluşmasını desteklemeye yönelik çalışmalarını yeni eğitim döneminde de sürdürmeyi hedefliyor.