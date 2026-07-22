ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin hazırlanacak yasal düzenlemenin Meclis tatile girmeden yasalaşmasını hedeflediklerini belirterek, düzenlemenin genel af niteliğinde olmayacağını ve tüm partilerin uzlaşısıyla hazırlanmasının amaçlandığını söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerle gerçekleştirdiği iki günlük temasların ardından Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini ifade eden Kurtulmuş, TBMM bünyesinde çalışmalarını tamamlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı ortak raporun yeni dönemin yol haritasını oluşturduğunu söyledi. PKK'nın silah bırakma kararının ardından yeni bir sürece girildiğini belirten Kurtulmuş, bu sürecin kalıcı hale gelmesi için yasal düzenlemenin zorunlu olduğunu vurguladı.

'GENEL AF OLMAYACAK'

Hazırlanacak düzenlemenin geçici ve müstakil bir yasa olacağını ifade eden Kurtulmuş, teklifin herhangi bir genel af ya da kişiye özel af niteliği taşımayacağını söyledi.

Yasanın, örgütün silah bıraktığının tespit ve teyidine ilişkin mekanizmaları içereceğini belirten Kurtulmuş, yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak örgütsel faaliyetlerini tamamen sonlandırmasını sağlayacak kapsayıcı bir hukuki çerçeve oluşturulmasının hedeflendiğini dile getirdi.

'EN GENİŞ UZLAŞI HEDEFLENİYOR'

Siyasi partilerle yapılan görüşmelerde ana çerçevede ortak anlayış bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, bundan sonraki aşamada grup başkanları ve grup başkanvekillerinin teklifin ayrıntıları üzerinde çalışacağını söyledi.

Teklifin olgunlaşmasının ardından partiler arasında ortak bir değerlendirme yapılabileceğini ifade eden Kurtulmuş, 'Ümit ve arzu ederiz ki Meclis tatile girmeden bu yasa yasalaşır ve Türkiye için yeni bir dönemin kapıları açılır.' dedi.

'MESELE SADECE YASA ÇIKARMAK DEĞİL'

Sürecin yalnızca bir kanun düzenlemesinden ibaret olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, asıl hedefin Türkiye'de terörün tamamen sona erdiği, silahların sustuğu ve kardeşlik ikliminin güçlendiği bir dönemin oluşturulması olduğunu söyledi. Kurtulmuş, farklı siyasi görüşlerin doğal olduğunu ancak ortak hedefin Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirmek olduğunu belirterek, mücadele zemininin yalnızca demokratik siyaset olması gerektiğini ifade etti.

TEKLİF GELECEK HAFTA MECLİS'E SUNULABİLİR

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurtulmuş, yasa teklifinin kısa ve çerçeve niteliğinde olacağını belirtti. Teklifte; düzenlemenin kapsamı, denetim ve gözlem mekanizmasının yapısı ile uygulama süresine ilişkin hükümlerin yer alacağını ifade eden Kurtulmuş, çalışmanın önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ve komisyon sürecinin ardından Genel Kurul gündemine gelmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kurtulmuş ayrıca, sürecin devlet politikası olarak yürütüldüğünü belirterek, 'Türkiye artık hiçbir terör örgütünün tehdit oluşturamayacağı güçlü bir geleceğe doğru ilerlemektedir.' değerlendirmesinde bulundu.