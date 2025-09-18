Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Bulgaristan Sivil Toplum Akademisi 4 Programı’nın kapanış töreninde soydaş gençlerle bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Baltürk Derneği ortaklığında gerçekleştirilen Bulgaristan Sivil Toplum Akademisi 4 Programı sona erdi.

Kerpe Kampı’nda düzenlenen ve 5 gün süren eğitim programı, liderlik eğitimi ve kapanış töreni ile tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Şükrü Ar, Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü Müftü Yardımcısı Beyhan Mehmet, Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet, Kandıra Belediye Başkanı Ölmez ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Murat Kazancı da gençleri yalnız bırakmadı.

Kapanış programının onur konuğu Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın oldu. Gençler, Başkan Büyükakın ile söyleşi gerçekleştirip, bir liderin tecrübesinden faydalanma imkanı buldu.

Gençlere liderlik sırlarını anlatan Başkan Büyükakın, “Liderlik, sadece makam sahibi olmak değildir. Liderlik, sorumluluk almak, vizyon koymak ve toplumun geleceğini şekillendirmektir. Sizler hem kimliğinizi koruyacak hem de çağın imkânlarını kullanarak yarının liderleri olacaksınız” dedi.

Söyleşinin ardından gala yemeği ve sertifika törenine geçildi. Soydaş gençler, Kocaeli’nin tarihi yerlerini ve Bilim Merkezi’ni gezerek Bulgaristan Sivil Toplum Akademisi 4 Programı’nı tamamladı.