İzmir’deki belediyelerin Kadın Danışma Merkezi yöneticileri, ‘Kadına Şiddetle Mücadelede İşbirliğinin Artırılması Toplantısı’ için Narlıdere Belediyesi’nde bir araya geldiİZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, İzmir’deki belediyelere bağlı Kadın Danışma Merkezlerinin yöneticilerini ‘Kadına Şiddetle Mücadelede İşbirliğinin Artırılması Toplantısı’nda ağırladı.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği ve İzmir Kadın Dayanışma Derneği tarafından her ay bir ilçede organize edilen toplantı, Narlıdere Belediyesi AKM Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. 27 belediyeden temsilcilerin katıldığı toplantıda kadın danışma merkezlerinin çalışmaları, kadınlara yönelik verilen sosyal, psikolojik, hukuki destekler ve şiddetle mücadelede yapılacak önleyici politikalar konuşuldu.

İzmir Kadın Dayanışma Derneği’nin; kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığına karşı yürütülen mücadelede, Kadın Danışma Merkezlerinin standartları, işleyişi, mevcut durum tespiti ve ihtiyaç analizlerini içeren sunumuyla başlayan toplantıda, ilçe belediyelerinde görev yapan temsilciler de kendi çalışmalarını paylaştı.

Toplantıda, Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Semra Pektopal da bir sunum yaparak belediyenin kadınlara ve dezavantajlı tüm kesimlere yönelik hayata geçirdiği projeleri içeren bir sunum yaptı. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin, sadece kurumların değil, tüm toplumun ortak sorumluluğunun olduğu ifade edildiği buluşmada, kadın sorunlarıyla ilgili topyekûn mücadele edilmesi çağrısında bulunuldu.