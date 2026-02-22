AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) heyetini parti binasında kabul etti. Ziyarette amatör sporun sorunları ve Ağrı'daki spor yatırımları ele alındı.

AĞRI (İGFA) - AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, AK Parti olarak yalnızca Ağrı'da değil, 81 ilde spora ciddi destekler sağladıklarını belirterek, sporun gençliği zararlı alışkanlıklardan uzak tutan en önemli alanlardan biri olduğunu ifade etti. Başkan Yıldız, Ağrı'da bu yıl spor alanında önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, 'Amatör futbolda sentetik yüzeyli futbol sahasının tadilatı tamamlandı. Sahamız şu anda amatör maçların oynanmasına hazır hale getirildi. Bu önemli bir ihtiyacı karşılıyor' dedi.

Ağrı merkezde ikinci bir amatör futbol sahasına ihtiyaç olduğunun farkında olduklarını belirten Yıldız, 'Önümüzdeki dönemde Ağrı'ya yeni bir amatör futbol sahası kazandırmak için Spor Bakanımızla gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Sayın Bakanımız Ağrı'ya geldiğinde bu talebi tekrar hatırlatacağız' ifadelerini kullandı.

İl genelinde ve ilçelerde önemli spor yatırımlarına imza attıklarını dile getiren Yıldız, amatör kulüplerin desteklenmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde maddi taleplerinin bulunduğunu, uygun zamanda kamuoyuna gerekli açıklamaların yapılacağını söyledi.

Amatör kulüplerin en büyük sorunlarından birinin spor malzemesi eksikliği olduğuna dikkat çeken Yıldız, 'Sayın Valimiz amatör camiayı önemsiyor. Biz de amatör kulüplerimize yönelik kapsamlı bir spor malzemesi dağıtım programı yapılması için destek olacağız. Amatör camianın sorunlarını gerekli yerlere iletme noktasında AK Parti olarak her zaman yanınızdayız' dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Celal Bulut ise AK Parti döneminde ASKF olarak önemli kazanımlar elde ettiklerini belirtti. Bulut, 'Bu kazanımların devam etmesi adına İl Başkanımız Sayın İlhami Yıldız'a taleplerimizi ilettik. Sağ olsunlar notlarını aldılar. İnşallah önümüzdeki süreçte amatörler adına daha güzel haberler verebileceğiz' ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek temennileriyle sona erdi.