Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Sporun Başkenti Kocaeli' vizyonu doğrultusunda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda 8-9 Ağustos tarihlerinde Motocross Park Kartepe'de düzenlenecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kentin doğa sporları potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmaya devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl 8. kez enduro tutkunlarını Kocaeli'de bir araya getiriyor.

'Sporun Başkenti Kocaeli' vizyonu doğrultusunda sporun her branşına büyük destekler veren Büyükşehir, adrenalin dolu bir hafta sonunda kentte enduro fırtınası estirecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Motor Sporları Federasyonu, Kartepe Belediyesi ve Kartepe Motosiklet Kulübü iş birliğinde 8-9 Ağustos tarihleri arasında Motocross Park Kartepe'de gerçekleştirilecek Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2026 sezonundaki ikinci ayak yarışları coşku ve heyecanı zirveye taşıyacak.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN DA KATILACAK

Prestij genel klasman, usta genel klasman, hobi genel klasman, genç genel klasman, veteran genel klasman, GP genel klasman ve kadın genel klasman olmak üzere 7 kategoride düzenlenecek yarışlarda 15 ilden 50 sporcu hem doğa koşullarına hem de yapay engellere karşı mücadele verecek. Türkiye'nin en iddialı sporcuları 8 Ağustos Cumartesi günü sıralama ve antrenman turlarında piste çıkacak, 9 Ağustos Pazar günü ise gözler final yarışlarına çevrilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da katılım sağlayacağı organizasyonda sporcular izleyenlere unutulmaz bir şölen yaşatacak. Ekstrem parkurda dereceye giren sporculara toplam 225 bin TL tutarında nakdi ödül verilecek.