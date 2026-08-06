Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin, 7-14 yaş arası çocuklar için ücretsiz başlattığı yaz kursları öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Çocuklara 19 tesis, 6 alan, 17 branşta verilen yaz kurslarında birçok alanda eğitimler verildiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ' Yaz dönemini sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle değerlendirmek isteyen öğrencilerimiz için bu kurslarımız büyük bir fırsat. 7-14 yaş arası 7 bin öğrenci çocuklarımız sosyal tesislerimizde spor, müzik ve gösteri, el sanatları, zekâ oyunları, sanat ve tasarım, kişisel gelişim gibi alanlarda, origami, karate, voleybol, basketbol, jimnastik, hentbol, futbol, muaythai, badminton, yüzme, tenis, Türk halk oyunları, zekâ oyunları, resim sanat eğitimi, etkili ve hızlı okuma, bağlama, gitar branşlarında eğitim alıyor' dedi.