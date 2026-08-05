TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonunda A Takım teknik ekibinde görev yapacak isimleri açıkladı. Başantrenör Massimo Cancellieri'nin ekibinde Caner Topaloğlu, Sinan Çambel ve Jovan Gorec yardımcı antrenör olarak görev alacak.

BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları kapsamında teknik kadro netleşti. Bursa temsilcisi, 2026-2027 sezonunda A Takım teknik ekibinde görev yapacak antrenörleri duyurdu.

Başantrenör Massimo Cancellieri yönetimindeki teknik ekipte, geçmişte TOFAŞ forması da giyen Caner Topaloğlu yardımcı antrenör olarak görev yapmaya devam edecek. 2015-2018 yılları arasında oyuncu olarak TOFAŞ'ta yer alan Topaloğlu, antrenörlük kariyerine de 2020 yılında kulüp bünyesinde başlamıştı.

Cancellieri'nin diğer yardımcı antrenörü ise Basketbol Süper Ligi'nin deneyimli isimlerinden Sinan Çambel olacak. Oyak Renault altyapısında başlayan antrenörlük kariyerinde Trabzonspor, Gaziantep Basketbol, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka, Konyaspor, Esenler Erokspor ve ONVO Büyükçekmece gibi takımlarda görev yapan Çambel, son olarak 2025-2026 sezonunda Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u Türkiye Basketbol 2. Ligi şampiyonluğuna taşıyarak takımın TBL'ye yükselmesinde önemli rol oynadı.

TOFAŞ'ın teknik kadrosuna dahil olan bir diğer isim ise Sırp antrenör Jovan Gorec oldu. Uluslararası deneyime sahip Gorec; Sırbistan altyapı milli takımları, Yeni Zelanda ve Lübnan Milli Takımı gibi organizasyonlarda görev aldı. Son olarak Al Riyadi Beirut Club'da çalışan Gorec'in, rakip analizi, taktiksel çalışmalar ve oyuncu gelişimi alanlarında teknik ekibe katkı sağlaması bekleniyor.

TOFAŞ Basketbol A Takımı'nın 2026-2027 sezonu teknik kadrosu şu şekilde oluştu:

Massimo Cancellieri - Başantrenör

Caner Topaloğlu - Yardımcı Antrenör

Sinan Çambel - Yardımcı Antrenör

Jovan Gorec - Yardımcı Antrenör

Serdar Ergök - Atletik Performans Antrenörü