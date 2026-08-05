TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına yeni başantrenörü Massimo Cancellieri yönetiminde başlayacak. Yeni sezon hazırlıkları 13 Ağustos'ta başlıyor.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ve Avrupa'da BKT EuroCup'ta mücadele edecek olan Mavi Yeşilli ekip, yeni sezon çalışmalarının startını 13 Ağustos Perşembe günü Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde verecek.

Yenilenen kadrosuyla sezona hazırlanan TOFAŞ'ta hazırlık ve kamp programı da belli oldu. Takım, ilk hazırlık maçını 22 Ağustos Cumartesi günü Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Körfez Basket ile oynayacak.

Bursa temsilcisi, hazırlık programı kapsamında 26 Ağustos'ta Bursaspor Basketbol ile Bursa'da karşılaşacak. TOFAŞ, ardından 29 Ağustos'ta Beşiktaş Basketbol ve 1 Eylül'de Fenerbahçe Basketbol ile İstanbul'da hazırlık maçlarına çıkacak.

ANTALYA KAMPINDA 4 HAZIRLIK MAÇI

Sezon öncesi çalışmalarının ikinci etabı için 2 Eylül'de Antalya'ya gidecek olan TOFAŞ, 2-12 Eylül tarihleri arasında Belek'te kamp yapacak.

Smart Casual tarafından Gloria Sports Arena'da düzenlenecek organizasyonda yer alacak Mavi Yeşilli ekip, Antalya kampında 4 hazırlık karşılaşmasına çıkacak.