Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Balıkesir'de gerçekleştirilen ve 9 ülkeden 529 sporcunun katıldığı Burhaniye Ören Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda 2 kupa birden kazandı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor, kulüpler sıralamasında başarılı bir performans sergileyerek Uygar Altan Toptal, Hamza Kerem Erdinç ve Barış Başkurt tarafından elde edilen puanlarla B kategorisinde birinci olarak kupanın sahibi oldu.

Turnuvada B kategorisinde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 14 yaşındaki sporcusu Uygar Altan Toptal da 9 tur sonunda 7 puan toplayarak üçüncülük kupasının sahibi oldu. Turnuvaya 35. sıradan başlayan genç sporcu, 146 ELO puanı kazanarak yükselişini sürdürdü.