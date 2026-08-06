Kayseri'de gençleri sporla, eğitimle ve milli-manevi değerlerle buluşturmayı hedefleyen ERVA Spor Okulları zincirine bir halka daha eklendi. Talas'ın Mevlana Mahallesi Hamdi Hoca Camii müştemilatında hizmete giren Talas Yeni Dünya ERVA Spor Okulu, düzenlenen törenle kapılarını açtı.

KAYSERİ (İGFA) - Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Kayseri protokolü ile çok sayıda vatandaş katılırken, spor okulunda eğitim görecek çocukların protokol üyelerini sevgi gösterileriyle karşılaması programa renk kattı.

Programın en dikkat çeken anı ise Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a yönelik sözleri oldu.

ERVA Spor Okulları fikrinin ilk günlerinden itibaren en güçlü desteği Başkan Mustafa Yalçın'dan gördüklerini ifade eden Vali Çiçek, Yalçın'ın sadece Talas için değil, şehrin tamamı için sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Başkan Yalçın'ın vizyoner yaklaşımına dikkat çeken Vali Çiçek, şu ifadeleri kullandı: 'İşte Talas Belediye Başkanımız... İlk ERVA'da bana, 'Sayın Valim bu proje sadece Talas'ta değil, şehrin neresinde olursa olsun, hatta ülkenin başka bir yerinde böyle bir spor okulu açılacaksa bu doğru bir yöntemdir, biz varız' diyerek bizi yüreklendirmişti. Huzurlarınızda Mustafa Yalçın Başkanı alkışlıyorum. Kendisinin sporun her dalına, kültürün her dalına ne kadar hizmet ettiğini biliyoruz.'

Kayseri genelinde bugün itibarıyla 73 ERVA Spor Okuluna ulaşıldığını belirten Vali Çiçek, 17 bin 859 öğrencinin bu okullarda eğitim aldığını, öğrencilerin bugüne kadar ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 500'ün üzerinde madalya kazandığını söyledi.

Çiçek, 'Her mahallede bir ERVA' hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, hiçbir genci kötü alışkanlıklara ve suç örgütlerine teslim etmeyeceklerini vurguladı.

BAŞKAN YALÇIN: 'GENÇLERİMİZİN GELECEĞİ İÇİN BÜYÜK BİR YATIRIM'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuşmasında, ERVA Spor Okullarının Kayseri'nin gençliğe verdiği değerin en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Projeyi hayata geçiren iradenin Kayseri Valisi Gökmen Çiçek olduğunu ifade eden Başkan Yalçın, öğretmen kimliğiyle gençlerin yalnızca akademik değil, değerler eğitimiyle de geleceğe hazırlanmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Yalçın, 'Kayserimiz gençlerine ne kadar önem verdiğini gösterdi. Bu hamlenin tek mimarı Sayın Valimizdir. Öğretmen kökenli bir başkan olarak en değerli varlıklarımız olan evlatlarımızı bilgiyle ve değerlerle donatarak geleceğe hazırlama anlayışı Sayın Valimizin üstün gayretleriyle hayat buldu. Talas'ta beşincisi açılan ERVA Spor Okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Heyecanım velilerimizden daha fazla. En büyük duamız evlatlarımızı gelecekte bizlerden çok daha önemli görevlerde görmek.' diye konuştu.

'MEVLANA MAHALLEMİZ İÇİN GURUR GÜNÜ'

Mevlana Mahallesi Muhtarı Hacer Arık da Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük mahallelerinden biri olan Mevlana'nın böylesine önemli bir eğitim ve spor merkezine kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başta Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın olmak üzere projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

'KAYSERİ'NİN YENİ MARKASI ERVA'

Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçmişte Kayseri denildiğinde akla pastırma, sucuk ve mantının geldiğini, bugün ise bunlara ERVA Spor Okullarının da eklendiğini belirterek projenin şehrin önemli markalarından biri haline geldiğini söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise ERVA'nın gençlerin geleceğini şekillendiren örnek bir proje olduğunu ifade ederek Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e teşekkür etti.

Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu da Kayseri'de devlet-millet iş birliğinin en güzel örneklerinden birine şahit olduklarını belirterek, ERVA Spor Okullarının Sayın Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde kalıcı bir marka haline geldiğini söyledi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek Talas Yeni Dünya ERVA Spor Okulu resmen hizmete açıldı. Program, öğrencilerin hazırladığı sportif gösterilerin büyük beğeni toplamasıyla sona erdi.