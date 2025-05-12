Kocaeli’nin doğal ve kültürel mirasını eğitimle birleştiren “Adım Adım Kocaeli Kulübü” ilk etkinliğiniOrmanyaDoğal Yaşam Parkı’nda düzenledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yeni geliştirdiği projelerden biri olan “Adım Adım Kocaeli Kulübü” ilk etkinliğini Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda gerçekleştirdi. Kocaeli’nin doğal ve kültürel mirasını eğitimle birleştiren etkinlikte katılımcılar, hem doğa yürüyüşüyle fiziksel aktivite yapmanın hem de değerler eğitimiyle içsel gelişim sağlamanın mutluluğunu yaşadı.

ÇOCUKLARA DEĞERLER EĞİTİMİ SEMİNERİ

Kentin her noktasında binlerce kişiyle temas kurup çeşitli aktiviteler gerçekleştirmeyi amaçlayan “Adım Adım Kocaeli Kulübü” ilk etkinliğini düzenledi. Kulübün yürütücülüğünü üstlendiği Adım Adım Anne-Çocuk Yürüyüşü, Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda yapıldı. Yürüyüşün sonunda Orman Kütüphanesi’nde gerçekleşen özel oturumda Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, anne ve çocuklara yönelik “değerler eğitimi” konulu bir seminer verdi. Katılımcılar, hem doğa yürüyüşüyle fiziksel aktivite yapmanın hem de değerler eğitimiyle içsel gelişim sağlamanın mutluluğunu yaşadı.

DOĞANIN İÇİNDE EĞİTİM ODAKLI YÜRÜYÜŞ

Kocaeli’nin doğal ve kültürel mirasını eğitimle birleştiren “Adım Adım Kocaeli Kulübü” çok sayıda katılımcıyla ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Ormanya giriş alanında başlayan yürüyüş, yaklaşık 3 kilometrelik parkur boyunca doğayla iç içe eğitim odaklı bir deneyim sundu. Katılımcılar, doğanın içinde gerçekleştirilen tematik duraklarda evrensel değerler hakkında bilgilendirildi, kültürel mirasa sahip çıkma konusunda farkındalık kazandı.

“ÇOCUKLAR SİZİ İZLER, SİZİN GİBİ BÜYÜR”

Oldukça keyifli bir ortamda gerçekleşen etkinlikte konuşan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, “En güçlü öğrenme yöntemi, model almaktır.Hepimiz zaman zaman “Ben annem gibi olmayacağım” deriz. Ancak bir gün fark ederiz ki, kendimizi tam da annemizin yapma dediği şeyi yaparken buluruz. Çünkü bizim ilk ve en etkili modelimiz annemizdir.Unutmayın, çocuklar sizin gibi büyür. Onlara sunduğunuz çevre, onların karakterini ve davranışlarını şekillendirir. Bu nedenle mutlu çocuklar yetiştirmenin ilk ve en önemli yolu, önce kendi mutluluğumuzu sağlamaktır. Biz mutlu olursak, çocuklarımız da mutlu olur” dedi.

KO-MEK KURSİYERLERİNİN ÜRÜNLERİNE HAYRAN KALDI

Adım Adım Anne-Çocuk Yürüyüşü etkinliği kapsamında OrmanyaStore’yi de ziyaret eden Kangal, KO-MEK kursiyerlerinin el emeğiyle ürettiği birbirinden güzel ürünlere hayranlığını dile getirdi. Kadınların üretim yoluyla hayata katılmalarından ve bu ürünlerden gelir elde etmelerinden etkilendiğini belirten Kangal, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu sürece verdiği desteği de takdirle karşıladığını söyledi.“Kadın çok güçlü bir varlık; dolayısıyla içindeki gücü asla unutmaması lazım” diyen Kangal, “Buradaki kadınlar da el emeğiyle örerek, dikerek, yoğurarak çok değerli işler ortaya çıkarmış. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

ADIM ADIM YÜRÜYÜŞLER DEVAM EDECEK

Adım Adım Kocaeli Kulübü, bu ilk etkinlikle birlikte katılımcılarına bütünsel bir öğrenme deneyimi sunarken, Kocaeli’nin doğal güzelliklerine de dikkat çekti. Programın ilerleyen dönemlerde farklı rotalar ve temalarla devam etmesi planlanıyor.

