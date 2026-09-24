Haftalık basın bilgilendirme toplantısında son verileri paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK'lı teröristin bu hafta içerisinde teslim olduğunu açıklarken, hudutlarda 671 kişinin yakalandığını, bin 69 kişinin ise geçişinin engellendiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Denizkurdu-I Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü dolayısıyla Aksaz açıklarındaki TCG Anadolu'da yapıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Millî Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadele, hudut güvenliği ve TSK'nın bölgesel rolüne ilişkin son verileri paylaştı.

3 TERÖRİST TESLİM OLDU

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin güvenliği ve devletin bekası için terör başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, son bir hafta içinde 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve milletimizin güvenliği ile devletimizin bekası için terör başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı sürdürdüğü mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde; 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/8Zn5NH5P2h — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2026

HUDUTLARDA SIKI DENETİM

Hudut güvenliği faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Aktürk, bir hafta içinde 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 671 kişinin yakalandığını, 1.069 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi.

Buna göre, 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı geçiş girişiminde yakalananların sayısı 11 bin 994'e, engellenenlerin sayısı ise 51 bin 338'e ulaştı.

'TSK BARIŞ VE İSTİKRARA KATKI SUNMAYI SÜRDÜRÜYOR'

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek caydırıcılık kapasitesiyle millî güvenliği teminat altına alırken, dost ve müttefik ülkelerle yürüttüğü iş birlikleri, eğitim-danışmanlık faaliyetleri ve çok uluslu görevlerdeki etkin rolüyle bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sunmayı sürdürdüğü vurgulandı.